Использование электронных сигарет ускоряет старение клеток сердечно-сосудистой системы.

Этому риску подвержены и те, кто регулярно курит, и те, кто, кто использует электронные сигареты время от времени. К такому выводу пришли учёные из Университета Западной Вирджинии. Результаты своего исследования они на конференции Американского общества физиологов в Вестминстере, сообщает «Российская газета».

Исследователи провели опыты на мышах. Они изучили диаметр артерии, способность кровеносных сосудов расширяться и жёсткость аорты после краткосрочного и длительного воздействия ароматизированного пара электронной сигареты. Аортальная жёсткость — это связанное с возрастом осложнение в основной артерии сердца (аорта), которое может быть показателем сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что после пятиминутного воздействия электронной сигареты артерии мышей сузились примерно на 30 процентов, а их способность расширяться, напротив, упала.

Длительное воздействие паров с электронной сигареты (20 часов в неделю в течение восьми месяцев) также вызывало негативные последствия, включая жёсткость аорты. Она оказалась более чем в два раза выше, чем у контрольной группы, в которой мыши дышали обычным воздухом.

По словам одного из авторов исследования, эти данные свидетельствуют, что электронные сигареты не должны считаться безопасными, так как они наносят серьёзный вред кровеносным сосудам.

Отметим, это уже не первое исследование о вреде электронных сигарет. Ранее учёные предупреждали: ароматизаторы в смесях для вайпинга могут вызвать поражение мозга. Греческие медики выяснили, что использование электронных сигарет может быть почти так же вредно для сердца, как курение табака.