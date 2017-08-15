Новый выпуск Versus Battle, в котором участвовали Oxxxymiron и Гнойный, набрал больше 10 миллионов просмотров за сутки.

Значимое событие в рэп-индустрии состоялось 6 августа. Однако ролик попал в интернет только 14 числа.

ВашГород.ру решил разобраться, что же такое Versus Battle, и почему вокруг него столько шума.

Для начала разберёмся, кто такие Oxxxymiron и Гнойный?

Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) — один из самых известных российских рэперов, который осенью этого года даст концерт в 30-тысячном спортивном комплексе «Олимпийский», пишут РиаНовости.

Рэп-исполнитель считается одной из важнейших персон в современном хип-хопе. Мирон Фёдоров закончил Оксфорд. Его альбом «Горгород» стал самым продаваемым российским хип-хоп-альбомом в iTunes в 2015 году.

Его рэп-противник Гнойный, известный также как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Вячеслав Карелин. Этот исполнитель уважаем и известен в баттл сфере, имеет скандальную репутацию. В рэп-индустрии за Гнойным закрепилось прозвище «нигилист». Он отрицает мировую культуру и переворачивает все с ног на голову.

Обратимся к истории рэп-баттлов.

Этот жанр — неотъемлемая часть рэп-индустрии. Пытаясь прославиться и самоутвердиться, многие рэп-исполнители вызывают друг друга на «дуэль».

В России Versus Battle проводится с 2013 года. За площадкой закрепился статус одной из самых масштабных и популярных рэп-битв.

Баттл проходит в три раунда. При этом артисты не пользуются микрофонами и какими-либо сопровождениями. Тексты, как правило, готовятся заранее. Однако на сцене рэперам приходится немало импровизировать. В конце битвы судьи путём голосования определяют победителя.

Пожалуй, впервые столь разносторонние личности сошлись в поединке.

«Oxxxymiron, автор осмысленного рэпа с отсылками к классическому искусству, и Гнойный с его текстами „для своих“ и левыми идеями. Первый даёт концерты, интервью, участвует в рекламных акциях, второй — отказывается от общения с журналистами, не раскрывает детали биографии и постоянно меняет свой псевдоним. Интересные тексты Мирона слушают даже те, кто не любит рэп, у Гнойного — ограниченная аудитория» — пишут РиаНовости.

Поэтому события ждали и поклонники рэп-индустрии, и любители поп-музыки.

К слову, на баттле Oxxxymiron не произнёс ни одного бранного слова. Зато ответ Гнойного изобиловал нецензурной лексикой, что в принципе характерно для таких поединков.

Встреча уникальна и тем, что участники баттла принадлежат к враждующим рэп-сообществам. Oxxxymiron —к Versus, а Гнойный — «Слово SPB», то есть это два абсолютно разных лагеря рэп-культуры с разными традициями и подходами.

Сам рэп-баттл предполагает, что противники должны задеть и оскорбить друг друга.

«Я знал, что Готэму нужна фигура Джокера, что против меня новый персонаж. Но я сам себе режиссер, я тебя создал и снял. Я — Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном. Роли готовы, но твоя написана от и до. Мне был нужен враг — вуаля» — начал Oxxxymiron. «Все ждали четыре года, он как мог нагнетал интригу. Но всё, что ему пришло в голову, — это записать аудиокнигу. Причем банальную антиутопию. <…> Твой рэп — дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории» — прозвучал ответ Гнойного.

Победу к удивлению многих одержал Гнойный со счётом 5:0. Oxxxymiron же впервые в своей карьере проиграл рэп-баттл.