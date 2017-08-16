В Пенсионном фонде России рассказали, куда семьи направляют средства материнского капитала.

По данным Пенсионного фонда, почти 5 миллионов семей направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Это вложение остаётся самым популярным и востребованным.

Около 3 миллионов человек частично или полностью погасили свой долг банку по ипотеке, пишет РИА Новости.

«С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили почти 5 миллионов российских семей. Из них 3,1 миллиона семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 миллиона семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Однако улучшение жилищных условий — не единственное вложение материнского капитала. На сегодня 432 000 семей подали заявки на оплату обучения своих детей из этих средств.

Почти 4 000 человек распорядились перевести деньги на накопительную часть пенсии.

Около 80 заявок поступило в государственный Пенсионный фонд на оплату социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов из средств маткапитала. За 2016 год это направление входило в тройку самых востребованных, в 2017-м же стало наименее популярным.

«За десять лет действия программы материнский сертификат получили 8,2 миллиона российских семей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей», — отметили в ПФР.

Напомним, что по словам Дмитрия Медведева, индексация материнского капитала планируется на 2020 год.