Жителей Новокузнецка приглашают на ежегодный праздник «Мы вместе».
Он состоится 19 августа. Гостей ждёт яркая программа с участием творческих коллективов города и аниматоров. Горожане смогут сделать снимки в фотозоне, покататься на лошадях и мотобайках, получить подарки, отведать лимонада. И всё это — бесплатно, сообщают организаторы мероприятия.
Всех желающих приглашают к 13:00 в Сад Алюминщиков.
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