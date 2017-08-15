Жителей Новокузнецка приглашают на ежегодный праздник «Мы вместе».

Он состоится 19 августа. Гостей ждёт яркая программа с участием творческих коллективов города и аниматоров. Горожане смогут сделать снимки в фотозоне, покататься на лошадях и мотобайках, получить подарки, отведать лимонада. И всё это — бесплатно, сообщают организаторы мероприятия.

Всех желающих приглашают к 13:00 в Сад Алюминщиков.