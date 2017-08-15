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Гид по городу

Новокузнечан бесплатно покатают на лошадях и угостят лимонадом

Сегодня 17:11
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Жителей Новокузнецка приглашают на ежегодный праздник «Мы вместе».

Он состоится 19 августа. Гостей ждёт яркая программа с участием творческих коллективов города и аниматоров. Горожане смогут сделать снимки в фотозоне, покататься на лошадях и мотобайках, получить подарки, отведать лимонада. И всё это — бесплатно, сообщают организаторы мероприятия.

Всех желающих приглашают к 13:00 в Сад Алюминщиков.

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