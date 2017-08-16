Спамеры придумали новый способ навязывания россиянам рекламы.
Злоумышленники c помощью специальной программы набирают номер телефона и сбрасывают его после нескольких гудков. Как правило, человек перезванивает, и ему зачитывают рекламу.
С новым видом спама столкнулись около 65% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании Telecom Daily. Привлечь спамеров к ответственности по закону «О рекламе» сложно, так как пострадавшие, по факту, звонят сами. Доказать, что человек на самом деле не хотел выслушивать рекламное объявление, сложно.
В Совете Федерации сообщили, что, если проблема станет массовой, то её обсудят на спецкомиссии.
Помимо нового вида спама, многие россияне устают от постоянных звонков интернет-провайдеров с предложениями выгодных акций. Ранее ВашГород.ру сообщал, как оградить себя от такой рекламы.
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СПАМ,ТРАМП и СТРАПОН-это,одно и тоже или нет..???)))))