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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Россию охватил новый вид спама

Сегодня 07:10
1654
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Спамеры придумали новый способ навязывания россиянам рекламы.

Злоумышленники c помощью специальной программы набирают номер телефона и сбрасывают его после нескольких гудков. Как правило, человек перезванивает, и ему зачитывают рекламу.

С новым видом спама столкнулись около 65% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании Telecom Daily. Привлечь спамеров к ответственности по закону «О рекламе» сложно, так как пострадавшие, по факту, звонят сами. Доказать, что человек на самом деле не хотел выслушивать рекламное объявление, сложно.

В Совете Федерации сообщили, что, если проблема станет массовой, то её обсудят на спецкомиссии.

Помимо нового вида спама, многие россияне устают от постоянных звонков интернет-провайдеров с предложениями выгодных акций. Ранее ВашГород.ру сообщал, как оградить себя от такой рекламы.

Комментарии 6
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Андрей
11 0
Кому надо сами позвонят,как придумали то и деньги экономят и рекламу толкают,скоро маячки кидать начнут
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Jackie
1 0
Даа, я уже с таким столкнулась...
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читатель
9 0
никогда не перезваниваю по незнакомым номерам, если кому-то нужно сам дозвонится. А этих узнавать, что за компания и писать жалобы, прикладывая распечатку звонков, где подчеркивать номер "якобы пропущенный" и ваш звонок на этот номер. Задолбали уже все эти рекламщики, мошенники и прочая дрянь желающая присосаться хоть к какой-нибудь кормушке
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...
5 0
Даа, я уже с таким столкнулась...
Ага...я,вот,тоже столкнулся, вот с такой хренью:
СПАМ,ТРАМП и СТРАПОН-это,одно и тоже или нет..???)))))
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z
1 0
Проблема в том, что чиговноежики не борются с подобной френью, а активничают лишь против конкурентов своих содержантов.
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