Спамеры придумали новый способ навязывания россиянам рекламы.

Злоумышленники c помощью специальной программы набирают номер телефона и сбрасывают его после нескольких гудков. Как правило, человек перезванивает, и ему зачитывают рекламу.

С новым видом спама столкнулись около 65% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании Telecom Daily. Привлечь спамеров к ответственности по закону «О рекламе» сложно, так как пострадавшие, по факту, звонят сами. Доказать, что человек на самом деле не хотел выслушивать рекламное объявление, сложно.

В Совете Федерации сообщили, что, если проблема станет массовой, то её обсудят на спецкомиссии.

Помимо нового вида спама, многие россияне устают от постоянных звонков интернет-провайдеров с предложениями выгодных акций. Ранее ВашГород.ру сообщал, как оградить себя от такой рекламы.