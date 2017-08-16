В Кузнецком районе кипит работа.

Там обновляют фасады домов, реконструируют Сад Алюминщиков и ДК «Алюминщик».

О ходе работ и о том, что ещё появится в самой старой части Новокузнецка, рассказал глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, основные работы выполнены на 80 процентов. В конце августа горожане смогут посетить обновлённый Сад Алюминщиков. Здесь уже восстановили в ограждении недостающие элементы декора и орнамента. С сегодняшнего дня строители начнут асфальтировать пешеходные дорожки. Кроме того, в ближайшее время в саду высадят молодые деревья, установят дополнительные опоры освещения и детские игровые конструкции, а также скульптуры в виде шахмат.

Преобразится и ДК «Алюминщик». На здании уже отремонтировали кровлю. Сейчас подрядчики очищают фасад от старой штукатурки, затем лицевую часть здания покрасят. Весной следующего года ремонтные работы как внутри, так и снаружи дворца продолжатся.

Отремонтированные фасады домов на улице Ленина придают району больше света, больше жизни, больше радости. В дальнейшем эти работы будут продолжены. Кроме того, выражаю благодарность руководителям металлургических предприятий, оказавших спонсорскую помощь в ремонте школы № 24. Сейчас у школы новая крыша, пластиковые окна, красивый фасад и ограждение, — отметил глава города.

До 1 сентября планируется заасфальтировать площадку у входа в школу.