В Кузнецком районе кипит работа.
Там обновляют фасады домов, реконструируют Сад Алюминщиков и ДК «Алюминщик».
О ходе работ и о том, что ещё появится в самой старой части Новокузнецка, рассказал глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, основные работы выполнены на 80 процентов. В конце августа горожане смогут посетить обновлённый Сад Алюминщиков. Здесь уже восстановили в ограждении недостающие элементы декора и орнамента. С сегодняшнего дня строители начнут асфальтировать пешеходные дорожки. Кроме того, в ближайшее время в саду высадят молодые деревья, установят дополнительные опоры освещения и детские игровые конструкции, а также скульптуры в виде шахмат.
Преобразится и ДК «Алюминщик». На здании уже отремонтировали кровлю. Сейчас подрядчики очищают фасад от старой штукатурки, затем лицевую часть здания покрасят. Весной следующего года ремонтные работы как внутри, так и снаружи дворца продолжатся.
Отремонтированные фасады домов на улице Ленина придают району больше света, больше жизни, больше радости. В дальнейшем эти работы будут продолжены. Кроме того, выражаю благодарность руководителям металлургических предприятий, оказавших спонсорскую помощь в ремонте школы № 24. Сейчас у школы новая крыша, пластиковые окна, красивый фасад и ограждение, — отметил глава города.
До 1 сентября планируется заасфальтировать площадку у входа в школу.
Мы наряжаем Кузнецк к 400-летию города, и он становится основным районом в Новокузнецке. Есть мысли провести ключевые мероприятия в рамках юбилея города не в Центральном районе, а в Кузнецком. Ведь именно здесь зародилась вся история нашего любимого города, — подытожил Сергей Кузнецов.
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Не торопись.Подожди 500-летия города.Или 600...
Это, считаю, ИДЕЯ ! ! !
Наряжаем к празднику? Вообще-то то, по поводу чего парадные реляции, является ежедневной работой и заботой мэра, а не обострением гиперактивности раз в 400 лет.
Как идет дождь или тает снег по Ленина разливается река, идти вдоль проезжей части или стоять ожидая пассажирский транспорт невозможно, вас обязательно окатит грязной водой проезжающий автомобиль!
Неужели в XXI веке так трудно проложить вдоль дороги лоток для сбора ливневых и снеговых вод?!
Ливневая канализация не справляется и быстро забивается.
Господин Кузнецов!
Отведите грязную воду хотя бы в районах примыкания тротуаров к проезжей части и остановок!
Как идет дождь или тает снег по Ленина разливается река, идти вдоль проезжей части или стоять ожидая пассажирский транспорт невозможно, вас обязательно окатит грязной водой проезжающий автомобиль!
Неужели в XXI веке так трудно проложить вдоль дороги лоток для сбора ливневых и снеговых вод?!
Ливневая канализация не справляется и быстро забивается.
Господин Кузнецов!
Отведите грязную воду хотя бы в районах примыкания тротуаров к проезжей части и остановок!
Если не побоится, конечно, там же все ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА - может и трухнуть, думаю я себе !?
Кто бы еще разъяснил идиотизм этого действа-ни города-сада, ни советской страны с советскими людьми.
Я знаю-город будет
Я знаю-саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Смотрится в буржуазном обществе потребителей, продавшем город-сад,как карандаш в заду.