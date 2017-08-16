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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Мэр Новокузнецка рассказал, как преобразится Кузнецкий район

Сегодня 07:20
469
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кузнецком районе кипит работа.

Там обновляют фасады домов, реконструируют Сад Алюминщиков и ДК «Алюминщик».

О ходе работ и о том, что ещё появится в самой старой части Новокузнецка, рассказал глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, основные работы выполнены на 80 процентов. В конце августа горожане смогут посетить обновлённый Сад Алюминщиков. Здесь уже восстановили в ограждении недостающие элементы декора и орнамента. С сегодняшнего дня строители начнут асфальтировать пешеходные дорожки. Кроме того, в ближайшее время в саду высадят молодые деревья, установят дополнительные опоры освещения и детские игровые конструкции, а также скульптуры в виде шахмат.

Преобразится и ДК «Алюминщик». На здании уже отремонтировали кровлю. Сейчас подрядчики очищают фасад от старой штукатурки, затем лицевую часть здания покрасят. Весной следующего года ремонтные работы как внутри, так и снаружи дворца продолжатся.

Отремонтированные фасады домов на улице Ленина придают району больше света, больше жизни, больше радости. В дальнейшем эти работы будут продолжены. Кроме того, выражаю благодарность руководителям металлургических предприятий, оказавших спонсорскую помощь в ремонте школы № 24. Сейчас у школы новая крыша, пластиковые окна, красивый фасад и ограждение, — отметил глава города.

До 1 сентября планируется заасфальтировать площадку у входа в школу.

Мы наряжаем Кузнецк к 400-летию города, и он становится основным районом в Новокузнецке. Есть мысли провести ключевые мероприятия в рамках юбилея города не в Центральном районе, а в Кузнецком. Ведь именно здесь зародилась вся история нашего любимого города, — подытожил Сергей Кузнецов.

Комментарии 13
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Седой 12533
21 4
Наряжаем к празднику? Вообще-то то, по поводу чего парадные реляции, является ежедневной работой и заботой мэра, а не обострением гиперактивности раз в 400 лет.
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а?
0 0
Всё никак не могу полностью вспомнить поговорку: а кто любит красное?
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Бусина
1 0
Когда будет преображение в Заводском р-не?? Верхняя зона, это уже полный абзац!!!! Администрации района вообще не понятно чем занимается. самоустранилась от дел района.
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Седой 12533
11 0
Когда будет преображение в Заводском р-не?? Верхняя зона, это уже полный абзац!!!! Администрации района вообще не понятно чем занимается. самоустранилась от дел района.
Не торопись.Подожди 500-летия города.Или 600...
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Кстати:
0 0
Седой:
Не торопись.Подожди 500-летия города.Или 600...
Ваш вариант - прекрасная мотивация к долгожительству "заводчан" !
Это, считаю, ИДЕЯ ! ! !
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Степан
1 18
Седой:
Наряжаем к празднику? Вообще-то то, по поводу чего парадные реляции, является ежедневной работой и заботой мэра, а не обострением гиперактивности раз в 400 лет.
Таким как ты все плохо. Лишь бы поныть.
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кузнецкий
4 0
А когда в Кузнецке с улицы Ленина отведут ливневую и снеговую воду?
Как идет дождь или тает снег по Ленина разливается река, идти вдоль проезжей части или стоять ожидая пассажирский транспорт невозможно, вас обязательно окатит грязной водой проезжающий автомобиль!
Неужели в XXI веке так трудно проложить вдоль дороги лоток для сбора ливневых и снеговых вод?!
Ливневая канализация не справляется и быстро забивается.
Господин Кузнецов!
Отведите грязную воду хотя бы в районах примыкания тротуаров к проезжей части и остановок!
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кузнецкий
2 0
А когда в Кузнецке с улицы Ленина отведут ливневую и снеговую воду?
Как идет дождь или тает снег по Ленина разливается река, идти вдоль проезжей части или стоять ожидая пассажирский транспорт невозможно, вас обязательно окатит грязной водой проезжающий автомобиль!
Неужели в XXI веке так трудно проложить вдоль дороги лоток для сбора ливневых и снеговых вод?!
Ливневая канализация не справляется и быстро забивается.
Господин Кузнецов!
Отведите грязную воду хотя бы в районах примыкания тротуаров к проезжей части и остановок!
И перейти улицу во время ливня можно только в сапогах.
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Недимон с уточками
0 0
Я потом, когда кузнецкий район отрапортуют, напишу письмецо с просьбой посмотреть фасадик дома с дворовой стороны некоего дома. Потом - чтобы не насторожить бездействующую управляшку - нехай Сергей Николаевич "отрихтует" её.
Если не побоится, конечно, там же все ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА - может и трухнуть, думаю я себе !?
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z
0 0
А город то голый, вот что можно крикнуть после работы таких дизаев-зукнецовых.
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Екатерина
0 0
Лучше бы сделали место, где можно выгуливать собаку, а то дальше двора и выйти некуда.
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Седой 12533
3 0
А город то голый, вот что можно крикнуть после работы таких дизаев-зукнецовых.
Не смотри на город.Тебе для утешения буквы на вокзале про город-сад приколотили.И страну советскую.
Кто бы еще разъяснил идиотизм этого действа-ни города-сада, ни советской страны с советскими людьми.
Я знаю-город будет
Я знаю-саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Смотрится в буржуазном обществе потребителей, продавшем город-сад,как карандаш в заду.
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Любитель
0 0
Таким как ты все плохо. Лишь бы поныть.
Пинка на работе дали??
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