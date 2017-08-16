Когда новокузнечанам дадут отопление
Сегодня 07:30
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Администрация Новокузнецка рассказала, когда в городе дадут отопление.
Начало сезона планируют на 15 сентября. К этому дню к подаче тепла должны быть готовы котельные, электростанции, теплотрассы и так далее. Более подобный график администрация опубликует ближе к отопительному сезону.
Напомним, в прошлом году отопление во многих учреждениях включили уже 12 сентября.
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Сейчас же казюкаподобные компании спиливают счетчики выдавая это за аварийные работы, для уничтожения улик по накрутке тарафов в многоэтажках под дружным крышеванием Зукняцова-тулиивцев.