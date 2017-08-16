Администрация Новокузнецка рассказала, когда в городе дадут отопление.

Начало сезона планируют на 15 сентября. К этому дню к подаче тепла должны быть готовы котельные, электростанции, теплотрассы и так далее. Более подобный график администрация опубликует ближе к отопительному сезону.

Напомним, в прошлом году отопление во многих учреждениях включили уже 12 сентября.