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Когда новокузнечанам дадут отопление

Сегодня 07:30
940
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zerkalo-gazeta

Администрация Новокузнецка рассказала, когда в городе дадут отопление.

Начало сезона планируют на 15 сентября. К этому дню к подаче тепла должны быть готовы котельные, электростанции, теплотрассы и так далее. Более подобный график администрация опубликует ближе к отопительному сезону.

Напомним, в прошлом году отопление во многих учреждениях включили уже 12 сентября.

Комментарии 4
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Дрозд
0 1
А что с холодной водой у вокзала? Вечером перестала идти и до сих пор нету. И никто никого не предупреждал.
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читатель
1 0
А что с холодной водой у вокзала? Вечером перестала идти и до сих пор нету. И никто никого не предупреждал.
управляшку тормошите, предупреждать в их обязанности входит, даже если отключили ресурсовики, так что их трясите
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z
2 0
управляшку тормошите, предупреждать в их обязанности входит, даже если отключили ресурсовики, так что их трясите
Без оповещения отключать нельзя.
Сейчас же казюкаподобные компании спиливают счетчики выдавая это за аварийные работы, для уничтожения улик по накрутке тарафов в многоэтажках под дружным крышеванием Зукняцова-тулиивцев.
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