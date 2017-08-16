Россия подарила Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области. В районной администрации уточнили: водоём совершенно бесполезный, в отличие от озера Горького по соседству.

Озеро Сладкое находится в Купинском районе, на границе с Казахстаном. Часть водоёма и так принадлежала республике, но теперь озеро полностью отойдёт соседям. Отдыхать на нём и рыбачить просто так россияне уже не смогут. Озеро передали в рамках программы по демаркации (разметке — ВашГород.ру) границ с Казахстаном — договор между президентами двух стран был подписан в 2005 году, напоминает «РБК».

«В настоящее время после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан», — сообщает сайт Купинской администрации.

Но местные власти уточнили: процесс демаркации ещё не закончен. А само решение объяснили просто: границу с Казахстаном передвинули на сушу, чтобы было удобнее охранять. А озеро всё равно бесполезное и никакого экономического значения не имеет:

«В этом озере никогда не рыбачили. Это ляга — болото закамышовое. У нас есть на территории района другие озера, где мы занимаемся рыбодобывающей деятельностью. На Сладком никогда не было ни любительского лова, ни рыбодобычи. Просто озерцо, которых у нас около сотни», — цитирует РБК главу администрации Купинского района Владимира Шубникова.

А вот рядом есть озёра Солёное и Горькое — последнее, по словам властей, куда важнее. В нём целебные минеральные воды и рядом всегда хватает туристов.

В посольстве Казахстана в России также опровергли заявление о полной передаче озера. Ставить пограничные столбы начали ещё в июне, и сейчас Казахстану принадлежит только две трети озера:

«По поводу участка границы на озеро Сладкое Комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось».

Добавим, в мае текущего года процесс демаркации границ с Казахстаном был закончен на 70%. Ситуацию осложняют особенности территории: в горах ставить пограничные столбы неудобно. По оценке посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Братчикова, российско-казахстанскую границу заново разметят к 2022−2023 годам.