«Первый канал» решил прекратить показ программы «Пока все дома».

Причиной стал скандал с финансированием видеороликов о детях-сиротах. Решение расторгнуть контракт с компанией-производителем программы принял «Первый канал». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента.

Производством «Пока все дома» занималось ООО «Дом», в котором 49,5 процента акций принадлежат ведущему программы Тимуру Кизякову. По информации издания, в СМИ начали появляться сообщения о том, что ведущие передачи Тимур и Елена Кизякова брали деньги на производство видеопаспортов детей-сирот сразу из нескольких источников. Эти видеоролики демонстрировались в рубрике «У вас будет ребёнок». В рубрике рассказывали о детях-сиротах, которым нужны усыновители.

После публикаций в СМИ телеканал провёл внутреннюю проверку. Информация о махинациях подтвердилась. Выяснилось, что компания получала деньги с телеканала, государства и со спонсоров. В итоге было принять решение закрыть передачу.

Между тем, ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом». По его словам, причиной расторжения контракты стали «невыносимые» условия работы из-за методов, которых стало придерживаться руководство «Первого канала».

Ранее ВашГород.ру рассказывал об уходе с телеканала бывшего ведущего программы «Пусть говорят» Андрея Малахова. На днях вышел первый выпуск передачи с новым ведущим.