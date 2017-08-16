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«Первый канал» со скандалом закрыл популярную программу

Сегодня 08:45
1359
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img04.rl0.ru

«Первый канал» решил прекратить показ программы «Пока все дома».

Причиной стал скандал с финансированием видеороликов о детях-сиротах. Решение расторгнуть контракт с компанией-производителем программы принял «Первый канал». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента.

Производством «Пока все дома» занималось ООО «Дом», в котором 49,5 процента акций принадлежат ведущему программы Тимуру Кизякову. По информации издания, в СМИ начали появляться сообщения о том, что ведущие передачи Тимур и Елена Кизякова брали деньги на производство видеопаспортов детей-сирот сразу из нескольких источников. Эти видеоролики демонстрировались в рубрике «У вас будет ребёнок». В рубрике рассказывали о детях-сиротах, которым нужны усыновители.

После публикаций в СМИ телеканал провёл внутреннюю проверку. Информация о махинациях подтвердилась. Выяснилось, что компания получала деньги с телеканала, государства и со спонсоров. В итоге было принять решение закрыть передачу.

Между тем, ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил, что телекомпания «Дом» сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом». По его словам, причиной расторжения контракты стали «невыносимые» условия работы из-за методов, которых стало придерживаться руководство «Первого канала».

Ранее ВашГород.ру рассказывал об уходе с телеканала бывшего ведущего программы «Пусть говорят» Андрея Малахова. На днях вышел первый выпуск передачи с новым ведущим.

Комментарии 5
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да-да
5 0
Не секрет, что на ТВ все делают большие деньги на всём.
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Бусина
13 0
Тимурка тоже не простак, знает как бабла поднять.семью надо кормить, 3-е ребятишек, и на море возить)))))))))) А скандал этот уже давненько всплыл, что-то долго расследовали эти махинации.
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Я так кумекаю:
52 4
Тока вступил в партию жуликов и воров - Едим Россию ... и уже выдал на гора плоды махинаций !?
По-моему, в прошлом году Тимурка вступлением своим вызвал у меня уважуху и респект !
Клёво ! - что тут ещё скажешь !
Я "балдю" ! ! !
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123
3 0
Пля, наконецто эту унылое хавно закрыли :-):-):-):-):-) а тут еще и коррупция выползла. Первый анал весь такой. Там и костик со своей семейкой кормится будь здоров.
Еще бы лживую морду якубовича в помойное ведро выбросили.
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Хи-хи
1 0
Не секрет, что на ТВ все делают большие деньги на всём.
Они там друг друга постоянно подсиживают, друг у друга на ходу подметки рвут. Вот кто то накопил компры на татарина и слил его очень удачно.
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