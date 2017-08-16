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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Сети появилось видео с места ДТП с двумя пострадавшими детьми

Сегодня 09:18
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod-zlatoust.ru

В Кемерове 14 августа двое детей получили серьёзные травмы в ДТП.

Кадры с места происшествия опубликовали «Вести-Кузбасс».

Как уже сообщал ВашГород.ру, пострадавшими стали восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота. Девочка получила закрытый перелом ноги.

ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Пионерском проспекте. За рулём «Хёндай Грета» находился 64-летний мужчина. По предварительным данным, в момент аварии он был трезв.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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