В Кемерове 14 августа двое детей получили серьёзные травмы в ДТП.

Кадры с места происшествия опубликовали «Вести-Кузбасс».

Как уже сообщал ВашГород.ру, пострадавшими стали восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота. Девочка получила закрытый перелом ноги.

ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Пионерском проспекте. За рулём «Хёндай Грета» находился 64-летний мужчина. По предварительным данным, в момент аварии он был трезв.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.