Шамбала — мифическое место, окруженное тайнами и загадками. Чтобы попасть в Шамбалу, человеку приходится преодолевать множество ступеней духовного развития. Кстати, другое название Шамбалы — Шангрила.

Найдите это загадочное место в Центральном районе города Новокузнецка, пройдите все ступени, которые нужно преодолеть, чтобы попасть в него. Сколько их? Это число есть четвёртая цифра кода да VITTO.

Условия поиска пятой цифры кода — тут же, через двое суток.

Ранее мы рассказывали, как найти первую, а также вторую и третью цифры.