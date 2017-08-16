Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Четвёртая цифра кода — в поисках Шамбалы

Сегодня 10:00
142
На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Код да VITTO

Шамбала — мифическое место, окруженное тайнами и загадками. Чтобы попасть в Шамбалу, человеку приходится преодолевать множество ступеней духовного развития. Кстати, другое название Шамбалы — Шангрила.

Найдите это загадочное место в Центральном районе города Новокузнецка, пройдите все ступени, которые нужно преодолеть, чтобы попасть в него. Сколько их? Это число есть четвёртая цифра кода да VITTO.

Условия поиска пятой цифры кода — тут же, через двое суток.

Ранее мы рассказывали, как найти первую, а также вторую и третью цифры.

Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ