Четвёртая цифра кода — в поисках Шамбалы
Сегодня 10:00
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Шамбала — мифическое место, окруженное тайнами и загадками. Чтобы попасть в Шамбалу, человеку приходится преодолевать множество ступеней духовного развития. Кстати, другое название Шамбалы — Шангрила.
Найдите это загадочное место в Центральном районе города Новокузнецка, пройдите все ступени, которые нужно преодолеть, чтобы попасть в него. Сколько их? Это число есть четвёртая цифра кода да VITTO.
Условия поиска пятой цифры кода — тут же, через двое суток.
Ранее мы рассказывали, как найти первую, а также вторую и третью цифры.
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