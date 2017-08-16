Утром, 16 августа, в Кемерове зафиксированы четырёхбалльные пробки. Из-за ДТП встал Кузнецкий мост.

«Из-за ДТП встал Кузнецкий мост. Движение крайне затруднено», — сообщил кемеровский автомобилист.

Кроме того, как сообщает сервис «ЯндексПробки» затруднено движение у Горбатого моста, а также на перекрестке Кузнецкого и Советского проспектов.