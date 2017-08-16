Из-за ДТП на Кузнецком мосту Кемерово встал в больших пробках
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Утром, 16 августа, в Кемерове зафиксированы четырёхбалльные пробки. Из-за ДТП встал Кузнецкий мост.
«Из-за ДТП встал Кузнецкий мост. Движение крайне затруднено», — сообщил кемеровский автомобилист.
Кроме того, как сообщает сервис «ЯндексПробки» затруднено движение у Горбатого моста, а также на перекрестке Кузнецкого и Советского проспектов.
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