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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Из-за ДТП на Кузнецком мосту Кемерово встал в больших пробках

Сегодня 09:35
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vaomos.news

Утром, 16 августа, в Кемерове зафиксированы четырёхбалльные пробки. Из-за ДТП встал Кузнецкий мост.

«Из-за ДТП встал Кузнецкий мост. Движение крайне затруднено», — сообщил кемеровский автомобилист.

Кроме того, как сообщает сервис «ЯндексПробки» затруднено движение у Горбатого моста, а также на перекрестке Кузнецкого и Советского проспектов.

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