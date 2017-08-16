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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В России появятся туры «всё включено» в санатории

Сегодня 09:55
318
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Breeze-tlt.ru

В России уже к 2018 году могут появиться туры на санаторно-оздоровительные курорты по типу «всё включено».

Проект разрабатывают Национальная курортная ассоциация и Ростуризм. По плану, из всех санаториев в стране выберут подходящие для пакетного тура и разделят их по качеству услуг на А, В, С или D. А присвоят учреждению с отдыхом премиум-класса, В — бизнес, С — стандарт, D — эконом. Все санатории включат в специальный реестр, а затем — в приложение для смартфона, где граждане смогут бронировать туры.

Предварительно, в пакетный тур войдёт путёвка на санаторно-курортное лечение, перелёт в оба направления, трансфер туда и обратно, трёхразовое питание. Не исключено, что в стоимость включат экскурсии.

При этом туры «всё включено» станут дешевле обычных на 15−30%, пишут «Известия».

Напомним, в мае 2018 года в санаториях России начнут брать курортный сбор. Сейчас регионы пока определяются с его размером. На Алтае, например, решили взимать по 30 рублей в сутки в Белокурихе.

Комментарии 1
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"Hotel "Energetik Paradise" 2* (Россия)

Расположен в 30 км от дороги Серов — Реж.
Три одноэтажных бухало рассчитаны на 24 человека.
Есть волейбольная площадка, стол для пинг-понга, беседка, мангал.
Питание: всё включено (привозить с собой), вода включена, свет включен (фиг отключишь!).
Услуги массажиста иногда бесплатно (смотря кому).
Баня по средам.

Да! Есть телевизор! "

// Красная Бурда

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