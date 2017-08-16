В России уже к 2018 году могут появиться туры на санаторно-оздоровительные курорты по типу «всё включено».

Проект разрабатывают Национальная курортная ассоциация и Ростуризм. По плану, из всех санаториев в стране выберут подходящие для пакетного тура и разделят их по качеству услуг на А, В, С или D. А присвоят учреждению с отдыхом премиум-класса, В — бизнес, С — стандарт, D — эконом. Все санатории включат в специальный реестр, а затем — в приложение для смартфона, где граждане смогут бронировать туры.

Предварительно, в пакетный тур войдёт путёвка на санаторно-курортное лечение, перелёт в оба направления, трансфер туда и обратно, трёхразовое питание. Не исключено, что в стоимость включат экскурсии.

При этом туры «всё включено» станут дешевле обычных на 15−30%, пишут «Известия».

Напомним, в мае 2018 года в санаториях России начнут брать курортный сбор. Сейчас регионы пока определяются с его размером. На Алтае, например, решили взимать по 30 рублей в сутки в Белокурихе.