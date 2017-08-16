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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Google, Apple и Facebook отказываются выдавать личные данные пользователей

Сегодня 09:45
264
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Obyektiv.press

Всемирно известные компании обратились в Верховный суд США.

Компании Apple, Facebook, Google, Airbnb и Dropbox попросили суд установить правомерность правоохранительных органов получать информацию о личных данных пользователей без ордера.

Сейчас представители полиции могут получить любые данные о местоположении человека через его мобильное устройство, не предоставляя специальное разрешение, сообщают The Verge.

Основным вопросом является — вправе ли органы правопорядка без постановления суда требовать и получать данные о местонахождении владельца сотового телефона, если такая информация находится у третьей стороны (не у оператора сотовой связи и не у владельца телефона).

По мнению крупных компаний, подавших иск, их пользователи должны быть ограждены от необоснованных обысков и проверок. Такие меры могут проводиться только при разрешении суда. Таким образом, компании считают, что узнать местоположение человека полиция может, только предоставив ордер. Поскольку люди уверены в конфиденциальности их информации, но на деле это оказывается далеко не так.

Комментарии 2
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z
3 0
Не отказываются, а просят регламентировать и это правильно.
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0 1
А как же игил? Вдруг они без ордера суда (высшего типа суда) начнут взрывать стадо :-):-):-) неужели аппле на стороне войнов игил? Тут без полония не разберешься...
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