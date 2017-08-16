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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Подробности возвращения Амана Тулеева в Кузбасс

Сегодня 09:55
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vectnik24.ru

После прохождения реабилитации в Москве губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в Кузбасс. В администрации региона говорят, что на работу глава региона пока не выйдет.

Как сообщает «Коммерсант», Аман Тулеев возможно примет участие в праздновании Дня шахтёра, где ожидают приезда высоких гостей, в том числе министра энергетики Александра Новака.

В пресс-службе обладминистрации сообщили, что точную дату выхода губернатора на работу должны определить врачи.

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