Подробности возвращения Амана Тулеева в Кузбасс
Сегодня 09:55
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После прохождения реабилитации в Москве губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в Кузбасс. В администрации региона говорят, что на работу глава региона пока не выйдет.
Как сообщает «Коммерсант», Аман Тулеев возможно примет участие в праздновании Дня шахтёра, где ожидают приезда высоких гостей, в том числе министра энергетики Александра Новака.
В пресс-службе обладминистрации сообщили, что точную дату выхода губернатора на работу должны определить врачи.
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