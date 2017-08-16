После прохождения реабилитации в Москве губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в Кузбасс. В администрации региона говорят, что на работу глава региона пока не выйдет.

Как сообщает «Коммерсант», Аман Тулеев возможно примет участие в праздновании Дня шахтёра, где ожидают приезда высоких гостей, в том числе министра энергетики Александра Новака.

В пресс-службе обладминистрации сообщили, что точную дату выхода губернатора на работу должны определить врачи.