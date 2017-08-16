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В Кемерове в День шахтёра состоится концерт группы «Ласковый май» с участием Андрея Разина.
Организатором мероприятия выступает «Авторадио». Зрителей ждут выступления кемеровской кавер-группы «7 пятниц», танцевального коллектива «Флайтроникс», а также конкурсы и подарки от партнёров проекта.
Кемеровчан и гостей города приглашают на площадь Советов 26 августа. «Дискотека восьмидесятых» начнётся в 18:00, сообщают организаторы.
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