В Кемерове в День шахтёра состоится концерт группы «Ласковый май» с участием Андрея Разина.

Организатором мероприятия выступает «Авторадио». Зрителей ждут выступления кемеровской кавер-группы «7 пятниц», танцевального коллектива «Флайтроникс», а также конкурсы и подарки от партнёров проекта.

Кемеровчан и гостей города приглашают на площадь Советов 26 августа. «Дискотека восьмидесятых» начнётся в 18:00, сообщают организаторы.