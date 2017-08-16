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В Новокузнецке открываются кассы Драмтеатра

Сегодня 10:11
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Драмтеатр

Сегодня, 16 августа, в Новокузнецке начинают работу кассы Драматического театра.

Как стало известно ВашГород.ру, купить билет можно с 11:00 часов. Сами спектакли начнутся позже, с 19 августа. Горожане в этом месяце увидят «Полёт над гнездом кукушки», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Зойкину квартиру», «Здравствуйте, я ваша… тёща».

Детей можно сводить на постановки «Ещё раз про Красную Шапочку», «Кот в сапогах», «Про обманщицу Козу», «Муха-Цокотуха».

Напомним, сегодня в Драмтеатре акция. При покупке билета второй дадут в подарок.

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