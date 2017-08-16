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Как в Новокузнецке идёт ремонт дорог

Сегодня 10:20
199
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Volya.ua

Администрация города рассказала, на какой стадии ведутся дорожные работы.

В Новокузнецке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» полным ходом идут ремонтные работы.

Сейчас активные работы ведутся на 31 дорожном объекте, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

«Фрезерование дорожного полотна в целом по городу выполнено на 87 процентов, укладка выравнивающего слоя — на 80%, верхнего — на 60%, колодцев — на 33% (из 881 колодца на одну отметку с проезжей частью подняты 288)», — сообщили в пресс-службе администрации.

На сегодня примерно 90% запланированного объёма выполнено. Всего ремонт проведут на 44 участках дорог. Сейчас работы начаты на 40 из них. Ремонт дорожного полотна идёт на 35 участках. На оставшихся пяти установят светофоры и пешеходные ограждения.

Четыре объекта уже завершены. Так, уже приняты работы на ул. Моховая, Ленина, Музейная, шоссе Пойменное.

«Еще пять объектов завершены, но пока находятся в стадии устранения замечаний — это ул. Ноградская, Хлебозаводская, Транспортная, шоссе Кондомское, местный проезд по ул. Тольятти», — сообщили в администрации.

Ранее ВашГород.ру писал, что следить за ходом дорожных работ новокузнечане могут в социальной сети.

Комментарии 4
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....
6 0
Да какой это ремонт, так чисто, на скорую руку бабла отмыли и выдали это за некий "ремонт". А некоторые улицы это откровенная халтура - проспект Пионерский, видно что какие то чуркобесы там шабашили за копейки, а основная часть ушла в откаты....
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ААА
4 0
Запорожскую начали закатывать, так там где полностью асфальт уложили при езде машину потряхивает от неровностей!!! и это 21 век!
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z
0 0
Это безопасное освоение бабла ...
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ы
2 0
Объездную конечно ужасно закатали, второй слой уже положили (причем в ливень делали) и по нему едешь как будто на лошади скачешь.
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