Администрация города рассказала, на какой стадии ведутся дорожные работы.

В Новокузнецке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» полным ходом идут ремонтные работы.

Сейчас активные работы ведутся на 31 дорожном объекте, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

«Фрезерование дорожного полотна в целом по городу выполнено на 87 процентов, укладка выравнивающего слоя — на 80%, верхнего — на 60%, колодцев — на 33% (из 881 колодца на одну отметку с проезжей частью подняты 288)», — сообщили в пресс-службе администрации.

На сегодня примерно 90% запланированного объёма выполнено. Всего ремонт проведут на 44 участках дорог. Сейчас работы начаты на 40 из них. Ремонт дорожного полотна идёт на 35 участках. На оставшихся пяти установят светофоры и пешеходные ограждения.

Четыре объекта уже завершены. Так, уже приняты работы на ул. Моховая, Ленина, Музейная, шоссе Пойменное.