Администрация города рассказала, на какой стадии ведутся дорожные работы.
В Новокузнецке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» полным ходом идут ремонтные работы.
Сейчас активные работы ведутся на 31 дорожном объекте, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
«Фрезерование дорожного полотна в целом по городу выполнено на 87 процентов, укладка выравнивающего слоя — на 80%, верхнего — на 60%, колодцев — на 33% (из 881 колодца на одну отметку с проезжей частью подняты 288)», — сообщили в пресс-службе администрации.
На сегодня примерно 90% запланированного объёма выполнено. Всего ремонт проведут на 44 участках дорог. Сейчас работы начаты на 40 из них. Ремонт дорожного полотна идёт на 35 участках. На оставшихся пяти установят светофоры и пешеходные ограждения.
Четыре объекта уже завершены. Так, уже приняты работы на ул. Моховая, Ленина, Музейная, шоссе Пойменное.
«Еще пять объектов завершены, но пока находятся в стадии устранения замечаний — это ул. Ноградская, Хлебозаводская, Транспортная, шоссе Кондомское, местный проезд по ул. Тольятти», — сообщили в администрации.
Ранее ВашГород.ру писал, что следить за ходом дорожных работ новокузнечане могут в социальной сети.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.