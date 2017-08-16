Автобусные маршруты до популярного алтайского курорта прекращают свою работу в этом сезоне.

Последний рейс по маршруту «Кемерово — Яровое» будет выполнен 19 августа. Последний рейс из Новокузнецка до Ярового состоится 21 августа, сообщили в пресс-службе «Кузбасспассажиравтотранса».

Таким образом, у жителей области ещё есть несколько дней, чтобы успеть отдохнуть на популярном курорте Алтайского края.

Напомним, в этом году рейс из Новокузнецка до Ярового запустили в июне. Автобус ходил два раза в неделю.