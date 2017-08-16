Названы последние даты рейсов из Кузбасса до популярного курорта
Сегодня 10:41
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Автобусные маршруты до популярного алтайского курорта прекращают свою работу в этом сезоне.
Последний рейс по маршруту «Кемерово — Яровое» будет выполнен 19 августа. Последний рейс из Новокузнецка до Ярового состоится 21 августа, сообщили в пресс-службе «Кузбасспассажиравтотранса».
Таким образом, у жителей области ещё есть несколько дней, чтобы успеть отдохнуть на популярном курорте Алтайского края.
Напомним, в этом году рейс из Новокузнецка до Ярового запустили в июне. Автобус ходил два раза в неделю.
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