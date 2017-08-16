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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Названы последние даты рейсов из Кузбасса до популярного курорта

Сегодня 10:41
391
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2.bp.blogspot.com

Автобусные маршруты до популярного алтайского курорта прекращают свою работу в этом сезоне.

Последний рейс по маршруту «Кемерово — Яровое» будет выполнен 19 августа. Последний рейс из Новокузнецка до Ярового состоится 21 августа, сообщили в пресс-службе «Кузбасспассажиравтотранса».

Таким образом, у жителей области ещё есть несколько дней, чтобы успеть отдохнуть на популярном курорте Алтайского края.

Напомним, в этом году рейс из Новокузнецка до Ярового запустили в июне. Автобус ходил два раза в неделю.

Комментарии 2
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z
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Яровое это что за курорт? Какие там ягодки водятся?
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Глупому человеку
1 0
Яровое это что за курорт? Какие там ягодки водятся?
Яровое это соленое озеро. Не надо ехать на мертвое море. У нас есть своё. Ездили в этом году отдохнули, накупаться, назагорались.
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