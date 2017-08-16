Осенью в России вновь пройдёт крупный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Парафест».

Уже 7 лет подряд туда приезжают сотни участников со всей страны. В этот раз мероприятие вышло на международный уровень и сменило название на «ЕвроПарафест». Организаторы ожидают приезда 600 людей. Для многих из них фестиваль — единственная возможность самореализации. На мероприятии они дарят зрителям литературное творчество, вокальные номера, танцы, театральные постановки и так далее.

В прошлом году фестиваль лишили господдержки, и деньги на его проведение собирали с миру по нитке. В этом году у россиян снова просят помощи. Всего на мероприятие надо 2 565 000 рублей, добрую часть из которых занимают расходы на аренду помещений, монтаж сцены и оборудования.

Помочь проекту можно онлайн, на краудфандинговой площадке «Планета».