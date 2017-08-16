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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В России собирают деньги на крупный фестиваль для инвалидов

Сегодня 11:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pni2.ru

Осенью в России вновь пройдёт крупный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Парафест».

Уже 7 лет подряд туда приезжают сотни участников со всей страны. В этот раз мероприятие вышло на международный уровень и сменило название на «ЕвроПарафест». Организаторы ожидают приезда 600 людей. Для многих из них фестиваль — единственная возможность самореализации. На мероприятии они дарят зрителям литературное творчество, вокальные номера, танцы, театральные постановки и так далее.

В прошлом году фестиваль лишили господдержки, и деньги на его проведение собирали с миру по нитке. В этом году у россиян снова просят помощи. Всего на мероприятие надо 2 565 000 рублей, добрую часть из которых занимают расходы на аренду помещений, монтаж сцены и оборудования.

Помочь проекту можно онлайн, на краудфандинговой площадке «Планета».

Комментарии 2
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z
0 0
Где, чего, кто, для кого догадайтесь сами, интернет вам в помощь...
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Прохожий
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Вот нормально!Инвалидам окурок помочь никак не хочет а сирийцам аж прям во все щели помогает.Парадокс!
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