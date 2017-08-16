В Минтрансе рассказали о новых требованиях к организации детских перевозок.

Вопрос, касающийся безопасности детей при перевозке, стоит на постоянном контроле. Особое внимание ему уделяется в летний период. Как правило, в это время, совершаются более активно массовые перевозки детей.

«Есть статистика по регионам мира. Мы, к сожалению, находимся не в лучшей группе по аварийности. Есть страны, которые демонстрируют существенно лучшие показатели, но есть и такие, где ситуация хуже. Согласно рейтингу количества погибших за 2015 год, наша страна находилась примерно в середине перечня из более чем 170 стран с показателем чуть выше 16 погибших на 100 тыс. человек», — рассказал замминистра транспорта Николай Асаул.

Чтобы увеличить безопасность в Минтрансе предлагают устанавливать на автобусы, перевозящие детей, проблесковый маячок жёлтого или оранжевого цвета. Это привлечёт дополнительно внимание со стороны других водителей.

Еще одно нововведение: в детском автобусе разрешат находиться не только сопровождающему, но и сотрудникам фирмы, организующей отдых и поездку. Раньше наличие посторонних людей с детьми, а автобусе не приветствовалось.

Особые требования предъявят и к водителю. Так, его стаж должен быть не менее 12 лет. Последние 12 месяцев должны быть непрерывными.

Если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться, сообщают «Известия».