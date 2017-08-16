В центре Кемерова перекроют движение
Сегодня 11:30
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Сегодня, 16 августа, движение по площади Пушкина приостановят.
Известно, что дорогу перекроют на два часа.
Такие меры связаны с проведением гарнизонного развода, пишет a42.
«В данный момент на площади установлено ограничение по парковке. С 14:00 до 18:00 будет ограничено движение через площадь Пушкина и прилегающие улицы», — рассказали в городской ГИБДД.
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