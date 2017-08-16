В Заксобрании Новосибирской области заявили, что озеро Сладкое Казахстану не принадлежит. Ранее стало известно, что треть водоёма передали в рамках демаркации границ.

Как писал ВашГород.ру, информация о передаче озера впервые появилась на сайте администрации Купинского района — именно на его территории находится Сладкое. Сейчас страница удалена.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на первого зампреда Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова, граница осталась на месте, а вся история — просто сплетни. Краевая администрация просто посоветовала пока жителям не приезжать к озеру — там проходят мероприятия по демаркации границы.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — опроверг слухи Андрей Панферов.

Напомним, ранее глава администрации Купинского района Владимир Шубников заявлял, что озеро бесполезное и на нём никто не рыбачит.

Эти слова Андрея Панферова тоже возмутили:

«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, тёплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области».

Напомним, в пресс-службе посольства Республики Казахстан информацию о новых границах также не подтвердили — там заявили, что государству принадлежит лишь часть озера, а пограничные знаки последний раз ставили в июне.