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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Новосибирские власти: озеро Сладкое Казахстану никто не дарил

Сегодня 11:20
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.huffpost.com

В Заксобрании Новосибирской области заявили, что озеро Сладкое Казахстану не принадлежит. Ранее стало известно, что треть водоёма передали в рамках демаркации границ.

Как писал ВашГород.ру, информация о передаче озера впервые появилась на сайте администрации Купинского района — именно на его территории находится Сладкое. Сейчас страница удалена.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на первого зампреда Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова, граница осталась на месте, а вся история — просто сплетни. Краевая администрация просто посоветовала пока жителям не приезжать к озеру — там проходят мероприятия по демаркации границы.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — опроверг слухи Андрей Панферов.

Напомним, ранее глава администрации Купинского района Владимир Шубников заявлял, что озеро бесполезное и на нём никто не рыбачит.

Эти слова Андрея Панферова тоже возмутили:

«Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, тёплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области».

Напомним, в пресс-службе посольства Республики Казахстан информацию о новых границах также не подтвердили — там заявили, что государству принадлежит лишь часть озера, а пограничные знаки последний раз ставили в июне.

Комментарии 2
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По тихой грусти
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"Как вы себе представляете"... Я в нашем гос-ве уже что угодно могу на представлять
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Седой 12533
0 0
Вот это оперативность.Не разворачиваясь, задний ход на пятой передаче.Страницу-то удалили, а кеш Гугла почистить не забыли?
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