На курортах Турции разгулялась энтеровирусная инфекция.

По сообщениям федеральных СМИ, вирус Коксаки добрался до России. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Кемеровской области организовало «горячую линию», сообщается на сайте ведомства.

Она будет полезна кузбассовцам, находящимся на отдыхе в Турции, и тем, кто собирается посетить эту страну. Телефон горячей линии: 8−800−700−03−09.

Кроме того, консультацию можно получить ежедневно по будням с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 (в пятницу до 14:30) в Общественной приёмной Управления (Кемерово, проспект Кузнецкий, 24. Телефон: 36−96−88).

На вопросы жителей ответят специалисты отдела защиты прав потребителей (телефоны: 36−29−89, 36−64−88), специалисты территориальных отделов Управления. Их телефоны можно узнать на сайте ведомства.

Также можно обратиться к специалистам Консультационного центра и пунктов для потребителей областного «Центра гигиены и эпидемиологии». Они работают ежедневно по будням с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00 (в пятницу до 12:00) по следующим адресам:

Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: 8(384−2) 64−67−81; 64−67−82; 8−951−581−3279;

Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: 8(384−3) 37−38−25, 36−86−89;

Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: 8(384−53) 5−13−57, 5−16−03;

Белово, ул. Чкалова, 2, тел.: 8(384−52) 6−18−45, 6−16−59;

Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: 8(384−63) 5−66−79, 5−55−98;

Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: 8(384−43) 5−62−47, 5−79−85;

Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: 8(384−75) 3−29−33;

Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: 8(384−74) 2−20−90;

Прокопьевск, ул. Подольская, 19, тел.: 8(384−66) 9−85−58, 9−82−88.

Для справки:

Энтеровирусная инфекция — болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Вирус передаётся через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.

Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, лёгкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения). Заболевание проявляется самыми различными образами: от заболевания с респираторным синдромом, геморрагического конъюнктивита, увеита до серозного менингита, синдрома острого вялого паралича и др. Заболевание, вызываемое энтеровирусом, распространённым на сегодняшний день на территории Турции, проявляется сыпью на руках и высокой температурой.