На курортах Турции разгулялась энтеровирусная инфекция.
По сообщениям федеральных СМИ, вирус Коксаки добрался до России. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Кемеровской области организовало «горячую линию», сообщается на сайте ведомства.
Она будет полезна кузбассовцам, находящимся на отдыхе в Турции, и тем, кто собирается посетить эту страну. Телефон горячей линии: 8−800−700−03−09.
Кроме того, консультацию можно получить ежедневно по будням с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 (в пятницу до 14:30) в Общественной приёмной Управления (Кемерово, проспект Кузнецкий, 24. Телефон: 36−96−88).
На вопросы жителей ответят специалисты отдела защиты прав потребителей (телефоны: 36−29−89, 36−64−88), специалисты территориальных отделов Управления. Их телефоны можно узнать на сайте ведомства.
Также можно обратиться к специалистам Консультационного центра и пунктов для потребителей областного «Центра гигиены и эпидемиологии». Они работают ежедневно по будням с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 17:00 (в пятницу до 12:00) по следующим адресам:
Для справки:
Энтеровирусная инфекция — болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Вирус передаётся через воду, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.
Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, лёгкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения). Заболевание проявляется самыми различными образами: от заболевания с респираторным синдромом, геморрагического конъюнктивита, увеита до серозного менингита, синдрома острого вялого паралича и др. Заболевание, вызываемое энтеровирусом, распространённым на сегодняшний день на территории Турции, проявляется сыпью на руках и высокой температурой.
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