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Внимание: появился новый способ кражи денег с карт Сбербанка

Сегодня 11:50
1517
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gov.cap.ru

В новой схеме обмана людей мошенники используют популярные мессенджеры и телефонные звонки.

Как сообщает hi-tech.mail.ru, злоумышленники пишут в мессенджер якобы от номера 900, который использует «Сбербанк» для сообщений об операциях с картами. Но на самом деле номер состоит из девятки и двух букв «О».

В тексте послания говорится, что пользователю отправлен перевод, а далее указан номер телефона отдела финансовой безопасности. Ничего не подозревающая жертва звонит по этому номеру, включается автоответчик, который похож на систему «Сбербанка». Далее трубку берёт неизвестный и представляется оператором банка.

В разговоре злоумышленник просит назвать данные банковской карты и трехзначный CVV2 код, расположенный на обратной стороне «кредитки».

Если жертва назвала все данные, то вскоре с карты списываются средства.

Отметим, по данным компании Zecurion, за 2016 год с банковских карт россиян хакеры похитили 650 миллионов рублей. По оценкам Zecurion, благодаря новым мошенническим схемам в этом году объем украденных с карт средств может увеличиться до 750 миллионов рублей.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
14 4
Единственная отрасль, которая у нас развивается, это воровство !!!
Надо бы увеличить "нацгвардию" миллиончиков до двух !
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угу
10 8
Единственная отрасль, которая у нас развивается, это воровство !!!
Надо бы увеличить "нацгвардию" миллиончиков до двух !
Надо не кумекать своими дырявыми кумекалками, а хоть немного включать мозги и думать, прежде, чем что-то делать. Зачем сразу что-то предпринимать? Хотя бы посоветоваться с кем-то можно? И не звонить по этим номерам, а позвонить в банк.
А воровство развивается не только у нас. И нацгвардия здесь ни при чём, т.к. покуда есть на свете дураки ... и т.д. и т.п.
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