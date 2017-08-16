В новой схеме обмана людей мошенники используют популярные мессенджеры и телефонные звонки.

Как сообщает hi-tech.mail.ru, злоумышленники пишут в мессенджер якобы от номера 900, который использует «Сбербанк» для сообщений об операциях с картами. Но на самом деле номер состоит из девятки и двух букв «О».

В тексте послания говорится, что пользователю отправлен перевод, а далее указан номер телефона отдела финансовой безопасности. Ничего не подозревающая жертва звонит по этому номеру, включается автоответчик, который похож на систему «Сбербанка». Далее трубку берёт неизвестный и представляется оператором банка.

В разговоре злоумышленник просит назвать данные банковской карты и трехзначный CVV2 код, расположенный на обратной стороне «кредитки».

Если жертва назвала все данные, то вскоре с карты списываются средства.

Отметим, по данным компании Zecurion, за 2016 год с банковских карт россиян хакеры похитили 650 миллионов рублей. По оценкам Zecurion, благодаря новым мошенническим схемам в этом году объем украденных с карт средств может увеличиться до 750 миллионов рублей.