В новой схеме обмана людей мошенники используют популярные мессенджеры и телефонные звонки.
Как сообщает hi-tech.mail.ru, злоумышленники пишут в мессенджер якобы от номера 900, который использует «Сбербанк» для сообщений об операциях с картами. Но на самом деле номер состоит из девятки и двух букв «О».
В тексте послания говорится, что пользователю отправлен перевод, а далее указан номер телефона отдела финансовой безопасности. Ничего не подозревающая жертва звонит по этому номеру, включается автоответчик, который похож на систему «Сбербанка». Далее трубку берёт неизвестный и представляется оператором банка.
В разговоре злоумышленник просит назвать данные банковской карты и трехзначный CVV2 код, расположенный на обратной стороне «кредитки».
Если жертва назвала все данные, то вскоре с карты списываются средства.
Отметим, по данным компании Zecurion, за 2016 год с банковских карт россиян хакеры похитили 650 миллионов рублей. По оценкам Zecurion, благодаря новым мошенническим схемам в этом году объем украденных с карт средств может увеличиться до 750 миллионов рублей.
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Надо бы увеличить "нацгвардию" миллиончиков до двух !
Надо бы увеличить "нацгвардию" миллиончиков до двух !
А воровство развивается не только у нас. И нацгвардия здесь ни при чём, т.к. покуда есть на свете дураки ... и т.д. и т.п.