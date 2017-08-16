В рамках программы «Десятилетие детства» окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми.

В России в этом году запустили программу «Десятилетие детства». Этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, которая завершается в этом году.

Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства предложила в рамках реализации программы обратить особое внимание на семьи с детьми, в которых низкий уровень материальной обеспеченности.

Эту задачу планируется решить к 2020 году, сообщаю РиаНовости.

«На ближайшие три года должны быть поставлены амбициозные, но достижимые цели. Например, обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно в этот период семья материально „проваливается“: оплачиваемый отпуск заканчивается, а отдать ребенка в сад и выйти на работу мама еще не может», — заявил член комиссии Сергей Рыбальченко.

Предложение направят на рассмотрение в правительство РФ.

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