В рамках программы «Десятилетие детства» окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми.
В России в этом году запустили программу «Десятилетие детства». Этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, которая завершается в этом году.
Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства предложила в рамках реализации программы обратить особое внимание на семьи с детьми, в которых низкий уровень материальной обеспеченности.
Эту задачу планируется решить к 2020 году, сообщаю РиаНовости.
«На ближайшие три года должны быть поставлены амбициозные, но достижимые цели. Например, обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно в этот период семья материально „проваливается“: оплачиваемый отпуск заканчивается, а отдать ребенка в сад и выйти на работу мама еще не может», — заявил член комиссии Сергей Рыбальченко.
Предложение направят на рассмотрение в правительство РФ.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что разница в доходах между богатыми и бедными постоянно растёт.
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Нам ещё повезло, что Путин кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, а так бы - труба дело !
Ой, как повезло !!!
Состояние стабильное !
И это радоваит нас !
И еще крайне интересный вопрос-кто загнал страну в такой тупик, что приходится принимать вот такие меры?Борьба к 2020 году за 100 процентную доступность школьного образования? Ребята, вы вообще о чем? Это не вы ли разгромили это самое образование в стране-лидере по его доступности и качеству?
А за упоминание слово "бедны" будут сажать до 3-х лет.
:-)