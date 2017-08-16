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В России планируют избавиться от бедности

Сегодня 12:10
764
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Broderie-art.ru

В рамках программы «Десятилетие детства» окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми.

В России в этом году запустили программу «Десятилетие детства». Этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей, которая завершается в этом году.

Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства предложила в рамках реализации программы обратить особое внимание на семьи с детьми, в которых низкий уровень материальной обеспеченности.

Эту задачу планируется решить к 2020 году, сообщаю РиаНовости.

«На ближайшие три года должны быть поставлены амбициозные, но достижимые цели. Например, обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно в этот период семья материально „проваливается“: оплачиваемый отпуск заканчивается, а отдать ребенка в сад и выйти на работу мама еще не может», — заявил член комиссии Сергей Рыбальченко.

Предложение направят на рассмотрение в правительство РФ.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что разница в доходах между богатыми и бедными постоянно растёт.

Комментарии 6
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Ха-ха-ха, ой, уморили!
9 0
Оригинальный способ Как избавиться от бедности, придумали в России!
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Я так кумекаю:
3 4
Как в гипотетически богатой стране избавиться от бедности ?!
Нам ещё повезло, что Путин кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, а так бы - труба дело !
Ой, как повезло !!!
Состояние стабильное !
И это радоваит нас !
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Седой 12575
9 0
Хм...а разве эти "амбициозные, но достижимые цели" не следуют из букаф Конституции социального государства, коим с момента принятия Конституции позиционирует себя РФ?
И еще крайне интересный вопрос-кто загнал страну в такой тупик, что приходится принимать вот такие меры?Борьба к 2020 году за 100 процентную доступность школьного образования? Ребята, вы вообще о чем? Это не вы ли разгромили это самое образование в стране-лидере по его доступности и качеству?
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Dfcz
17 0
"В России планируют избавиться от бедности" - всех бедных уморят голодом. так решила правительственная верхушка.
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*
23 0
"В России планируют избавиться от бедности" - всех бедных уморят голодом. так решила правительственная верхушка.
Или законодательно запретят бедных. И бедность.

А за упоминание слово "бедны" будут сажать до 3-х лет.
:-)
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123
0 0
После на2,17булинского предательства в декабре 2014 у нас пол страны погрузилось в бедность и нищету. А сейчас чтобы их вытащить из этой ямы будут раскулачивать середнячков, потому как денежки ниоткуда не возьмутся, их надо перераспределить по известному закону: если где-то прибыло, значит где-то убыло.
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