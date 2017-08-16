Эксперты подготовили ежегодный рейтинг самых комфортных городов.

При его составлении учитывались такие параметры как безопасность, здравоохранение, культура, защита окружающей среды, образование и инфраструктура. Всего в список входят 140 городов мира.

Лидером нынешнего года, как и предыдущие 6 лет, стал австралийский Мельбурн. Вторую и третью строчки заняли австрийская Вена и канадский Ванкувер, сообщает Лайф.ру.

В первую десятку вошли Торонто, Калгари, Аделаида, Перт, Окленд, Хельсинки, Гамбург.

Санкт-Петербург и Москва, набрали 76 и 80 баллов соответственно и заняли места в середине списка. Худшим городом стал сирийский Дамаск, уточняют «Известия».