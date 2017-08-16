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Недвижимость и строительство

Снос пятиэтажек в регионах: проект рассмотрят осенью

Сегодня 12:45
409
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Twitter.com

В ноябре депутаты Госдумы рассмотрят проект по сносу пятиэтажек в регионах России. Программа должна быть такой же масштабной, как и в Москве.

Проект по реновации предполагает не только, тотальный снос устаревшего жилья, но и реконструкцию. Это будет дополнительной трудностью при принятие решений. Ведь нередко здания одного и того же типа и года постройки находятся в разных состояниях.

Ранее президент России Владмир Путин отмечал, что реновация возможна в тех, регионах, где власти смогли досрочно завершить программу по по расселению аварийного жилья.

Комментарии 4
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Кстати:
0 0
Надо бы отменить сбор на капремонт тогда ... !?
Иначе, умные режимные ребята найдут им "достойное применение "!?
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Денис
3 0
ошибок в тексте ураган просто
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123
0 0
Надо бы отменить сбор на капремонт тогда ... !?
Иначе, умные режимные ребята найдут им "достойное применение "!?
Я не плачу и всем не советую. Этот сбор незаконен и антиконституционен. Собственность моя, а следовательно только я имею право решать, что мне с ней делать, хочу копить деньги на капремонт - коплю, не хочу копить - не коплю. А так получается, что хитросделанные чиговноежи создали общак и пилят его без моего ведома. Мне оно надо?
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Седой 12575
0 0
А тут как раз и очередной опрос выяснил, что многие россияне желают жить в своем доме и Медведев предложил переходить на строительство избушек.
Короче-все к истокам! Долой хрущевки-пережиток проклятого социализма.Изба-наше все.
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