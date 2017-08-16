В ноябре депутаты Госдумы рассмотрят проект по сносу пятиэтажек в регионах России. Программа должна быть такой же масштабной, как и в Москве.

Проект по реновации предполагает не только, тотальный снос устаревшего жилья, но и реконструкцию. Это будет дополнительной трудностью при принятие решений. Ведь нередко здания одного и того же типа и года постройки находятся в разных состояниях.

Ранее президент России Владмир Путин отмечал, что реновация возможна в тех, регионах, где власти смогли досрочно завершить программу по по расселению аварийного жилья.