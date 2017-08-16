Компания «Си Ди Лэнд контакт» объявила, что начала бороться с контрафактом на рынке.

«В конце прошлой недели Федеральная таможенная служба сообщила об аресте партии копилок в виде Ждуна, а в начале августа ООО „Си Ди Лэнд контакт“, получившее исключительные права на образ, подало иск к продавцу игрушек на 5 миллионов рублей. Компенсация за нарушение авторских прав может грозить и за использование образа Ждуна в интернете, считают эксперты», — пишет «Коммерсант».

Также известно об аресте партии копилок в форме Ждуна.

Создательницей образа считают Маргрит ван Бреворт. Однако компания «Си Ди Лэнд контакт», принадлежащая продюсеру Юрию Цейтлину и Анатолию Булыгину, заключила лицензионный договор с автором Ждуна. Официально компания с 25 апреля 2017 года обладает исключительными правами на использование персонажа на территории России, Белоруссии и Казахстана.

В скором времени компания-правообладатель проверит полки магазинов. Вся продукция с символикой Ждуна, не принадлежащая «Си Ди Лэнд», будет изъята.

Исключительное авторское право распространяется и на интернет, поэтому использования образа Ждуна в онлайне тоже может стать незаконным. По мнению омбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семёнова, иски вполне могут исчисляться и тысячами. Хотя физическими лицами правообладатель вряд ли будет интересоваться.

Напомним, что персонаж впервые был создан в провинциальном голландском городке. В 2016 году на выставке выпускница школы искусств Маргрит ван Бреворт решила показать свою скульптуру. Арт-объект получил «приз зрительских симпатий». После закрытия выставки скульптуру отвезли в детскую больницу. Вскоре фотография сидящего в очереди больницы персонажа разлетелась в интернете. Забавное существо получило прозвище Ждун.