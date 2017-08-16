Жители России всё чаще отказываются от употребления алкоголя.

Ранее об этом заявляли в Минздраве. Сейчас к аналогичным выводам пришли социологи. О результатах исследования ВЦИОМ сообщает РИА Новости.

Как оказалось, почти половина россиян за последний год стали меньше употреблять алкоголь, а 39 процентов опрошенных вообще не пьют спиртного.

Время от времени выпивают 59 процентов участников опроса. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов респондентов. При этом выше всего эта доля среди 25−44-летних.

Лишь 4 процента опрошенных признались, что стали больше употреблять алкоголь. Об обратном заявили 44 процента участников опроса.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении продаж спиртных напитков в России.