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Здоровый город

Социологи выяснили, сколько россиян вообще не употребляют спиртное

Сегодня 13:50
258
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pemutihwajahsecaraalami.com

Жители России всё чаще отказываются от употребления алкоголя.

Ранее об этом заявляли в Минздраве. Сейчас к аналогичным выводам пришли социологи. О результатах исследования ВЦИОМ сообщает РИА Новости.

Как оказалось, почти половина россиян за последний год стали меньше употреблять алкоголь, а 39 процентов опрошенных вообще не пьют спиртного.

Время от времени выпивают 59 процентов участников опроса. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов респондентов. При этом выше всего эта доля среди 25−44-летних.

Лишь 4 процента опрошенных признались, что стали больше употреблять алкоголь. Об обратном заявили 44 процента участников опроса.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении продаж спиртных напитков в России.

Комментарии 4
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Дон Хенаро 45655
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Если верить минздраву да ВЦИОМу то у нас и зарплаты растут, и смертность падает, продолжительность растет...а тут еще и половина России пить бросила...ну что за чудеса то)))
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Седой 12575
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Дон Хенаро:
Если верить минздраву да ВЦИОМу то у нас и зарплаты растут, и смертность падает, продолжительность растет...а тут еще и половина России пить бросила...ну что за чудеса то)))
Никаких чудес.Сам же сказал:"Если верить минздраву и ВЦИОМу"
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Выборка не репрезентативная, но среди моего окружения все больше людей, которые перестали пить алкоголь и отказались от курения.
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Гость
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Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
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