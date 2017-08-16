Жители России всё чаще отказываются от употребления алкоголя.
Ранее об этом заявляли в Минздраве. Сейчас к аналогичным выводам пришли социологи. О результатах исследования ВЦИОМ сообщает РИА Новости.
Как оказалось, почти половина россиян за последний год стали меньше употреблять алкоголь, а 39 процентов опрошенных вообще не пьют спиртного.
Время от времени выпивают 59 процентов участников опроса. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов респондентов. При этом выше всего эта доля среди 25−44-летних.
Лишь 4 процента опрошенных признались, что стали больше употреблять алкоголь. Об обратном заявили 44 процента участников опроса.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении продаж спиртных напитков в России.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Если верить минздраву да ВЦИОМу то у нас и зарплаты растут, и смертность падает, продолжительность растет...а тут еще и половина России пить бросила...ну что за чудеса то)))