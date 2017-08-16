В Кемерове мать погибшего малыша обвиняют в причинение смерти по неосторожности. Дело направили в суд.

Трагедия произошла 29 июня, мать и двухлетний ребёнок находились в квартире. Женщина ушла в ванную комнату, а малыш взял стул, поставил его к открытому окну, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок выпал из окна 5-го этажа.

«22-летняя женщина услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но сына не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что мальчик лежит на земле, вызвала скорую помощь», — сообщает «Правоохранительный портал».

Ребёнка доставил в больницу. На протяжении двух недель врачи боролись за жизнь малыша, но чуда не произошло. Мальчик скончался от полученных при падении травм.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд. Кемеровчанку могут лишить свободы сроком до 2 лет.