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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Кемерове состоится праздник в честь триколора

Сегодня 14:15
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Veshnyaki.mos.ru

Праздничная программа посвящена Дню российского флага.

В «Кузбасском центре искусств» пройдёт празднование, посвященное Дню российского флага.

Программа получила название «Триколор страны родной». В ней примут участие члены Союза писателей России: Борис Бурмистров, Александр Катков, Ирина Фролова. Поэты прочитают свои стихи о России, о родине, о любимом крае, коснутся истории развития нашей страны.

«Участниками праздничной программы станут воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) „Детский дом № 2“ г. Кемерово», — сообщили представители центра.

На празднике все желающие могут принять участие в викторинах и мастер-классах.

Мероприятие состоится 22 августа в 11 часов по адресу ул. Дзержинского, 6.

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