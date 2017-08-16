Праздничная программа посвящена Дню российского флага.

В «Кузбасском центре искусств» пройдёт празднование, посвященное Дню российского флага.

Программа получила название «Триколор страны родной». В ней примут участие члены Союза писателей России: Борис Бурмистров, Александр Катков, Ирина Фролова. Поэты прочитают свои стихи о России, о родине, о любимом крае, коснутся истории развития нашей страны.

«Участниками праздничной программы станут воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) „Детский дом № 2“ г. Кемерово», — сообщили представители центра.

На празднике все желающие могут принять участие в викторинах и мастер-классах.

Мероприятие состоится 22 августа в 11 часов по адресу ул. Дзержинского, 6.