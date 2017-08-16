В Новокузнецке на месте продуктового магазина «СТОПка» на Металлургов открыли «Щедрый стол».
Теперь там торгуют мясом и полуфабрикатами. Как удалось узнать ВашГород.ру, «СТОПка» принадлежала хозяевам «Щедрого стола». По каким-то причинам они решили открыть на своей площади очередную точку с продажей мяса.
Примечательно, что магазин «СТОПка» работал на Металлургов, 34 много лет. Также эта точка специализировалась на алкоголе.
Впрочем, покупатели мало что потеряли, так как рядом работает «Гастроном № 1», а через дорогу — «Мария-Ра».
На улице Металлургов в последнее время поменялись многие магазины. Рядом со «СТОПкой» закрылся «Ближний», а у перекрёстка на Металлургов, 30 появился ювелирный. Через дорогу от краеведческого музея торговал «Альбион», но и он не выдержал конкуренции с более крупными сетевиками.
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