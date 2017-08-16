В Новокузнецке на месте продуктового магазина «СТОПка» на Металлургов открыли «Щедрый стол».

Теперь там торгуют мясом и полуфабрикатами. Как удалось узнать ВашГород.ру, «СТОПка» принадлежала хозяевам «Щедрого стола». По каким-то причинам они решили открыть на своей площади очередную точку с продажей мяса.

Примечательно, что магазин «СТОПка» работал на Металлургов, 34 много лет. Также эта точка специализировалась на алкоголе.

Впрочем, покупатели мало что потеряли, так как рядом работает «Гастроном № 1», а через дорогу — «Мария-Ра».