Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте
Гид по городу

В Новокузнецке вместо старого продуктового магазина открыли мясной

Сегодня 14:25
370
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке на месте продуктового магазина «СТОПка» на Металлургов открыли «Щедрый стол».

Теперь там торгуют мясом и полуфабрикатами. Как удалось узнать ВашГород.ру, «СТОПка» принадлежала хозяевам «Щедрого стола». По каким-то причинам они решили открыть на своей площади очередную точку с продажей мяса.

Примечательно, что магазин «СТОПка» работал на Металлургов, 34 много лет. Также эта точка специализировалась на алкоголе.

Впрочем, покупатели мало что потеряли, так как рядом работает «Гастроном № 1», а через дорогу — «Мария-Ра».

На улице Металлургов в последнее время поменялись многие магазины. Рядом со «СТОПкой» закрылся «Ближний», а у перекрёстка на Металлургов, 30 появился ювелирный. Через дорогу от краеведческого музея торговал «Альбион», но и он не выдержал конкуренции с более крупными сетевиками.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
Мисако
1 0
Город меняет лицо.... в последнее время реально очень часто одни магазины закрываются, другие появляются. И раньше было, но не в таком темпе.
ответить
аватар
Мисако
1 0
Ещё по всему городу куча объявлений об аренде. Трудные времена, видимо, господа.
ответить
аватар
1
4 4
..если уже открытие заурядного продуктового магазина для города это великое событие, которое стоит внимания уважаемого интернет издания и горожан, то это как бы уже говорит об уровне культуры и прочего в данном городе...
ответить
аватар
старый башмак
5 0
..если уже открытие заурядного продуктового магазина для города это великое событие, которое стоит внимания уважаемого интернет издания и горожан, то это как бы уже говорит об уровне культуры и прочего в данном городе...
Да..уж..А когда-тот там был магазин"СНЕЖОК"..Сколько воды-то утекло..
ответить
аватар
Ы
1 0
Город меняет лицо.... в последнее время реально очень часто одни магазины закрываются, другие появляются. И раньше было, но не в таком темпе.
Кризис-шмизис
ответить
аватар
123
3 0
Да..уж..А когда-тот там был магазин"СНЕЖОК"..Сколько воды-то утекло..
Я тоже помню. Когда мимо проходили, то почти всегда заходили туда, покупали молочные коктейли. Закуток там был.
ответить
аватар
уася
0 0
Еще один говно-ариант? Ценники там реально конские. Желаю им скорейшего банкротства или снижения цен!
ответить
аватар
Jackie
0 0
Еще один говно-ариант? Ценники там реально конские. Желаю им скорейшего банкротства или снижения цен!
Ну не знаю, у нас тоже он рядом, кура даже дешевле, чем в подложках в магазинах.
ответить
аватар
уася
0 0
Ну не знаю, у нас тоже он рядом, кура даже дешевле, чем в подложках в магазинах.
Ок. Пиши ценник, почем у них кура? Я в магните в основном беру куру, там где-то 115-120 рэ за кило. А если акция, то и по 99 рэ бывает.
ответить
аватар
Анонимный пользователь
0 0
Ок. Пиши ценник, почем у них кура? Я в магните в основном беру куру, там где-то 115-120 рэ за кило. А если акция, то и по 99 рэ бывает.
Филешка 200-210, а так в магазах она обычно 240.
ответить
аватар
уася
0 0
Филешка 200-210, а так в магазах она обычно 240.
Филе в магните по 180 бывает, когда акция. Ты лучше напиши про обычную куру.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ