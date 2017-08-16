В Новокузнецке на ЗСМК произвели капитальный ремонт доменной печи № 2. В результате проведённых работ экология в городе должна улучшится.

«Частично заменен кожух агрегата, полностью восстановлена система охлаждения, обновлена огнеупорная футеровка горна, фурменной зоны и шахты. Также отремонтирована система загрузки печи», — сообщает пресс-служба компании.

Кроме функциональных преимуществ, улучшили систему аспирации и вентиляции. Это позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды.

В 2016 году был произведён капитальный ремонт на доменной печи № 1. А в 2018 году на ЗСМК проведут капитальный ремонт доменной печи № 3. Отмечается, что ежегодно комбинат производит порядка 6 миллионов тонн чугуна.