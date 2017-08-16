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На ЗСМК провели ремонт за миллиард рублей: экология в Новокузнецке улучшится

Сегодня 14:30
188
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Todaynews24.ru

В Новокузнецке на ЗСМК произвели капитальный ремонт доменной печи № 2. В результате проведённых работ экология в городе должна улучшится.

«Частично заменен кожух агрегата, полностью восстановлена система охлаждения, обновлена огнеупорная футеровка горна, фурменной зоны и шахты. Также отремонтирована система загрузки печи», — сообщает пресс-служба компании.

Кроме функциональных преимуществ, улучшили систему аспирации и вентиляции. Это позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды.

В 2016 году был произведён капитальный ремонт на доменной печи № 1. А в 2018 году на ЗСМК проведут капитальный ремонт доменной печи № 3. Отмечается, что ежегодно комбинат производит порядка 6 миллионов тонн чугуна.

Комментарии 4
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Антон
1 0
Почему улучшится-то экология? Какая связь между футеровкой и выбросами? Или нам хотят продать что между кирпичей дырки были через которые весь город загрязнялся?
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Прохожий
0 0
Видел я какая там экология при выпуске чугуна.Ажно печь самую не видно.
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123
0 0
Сколько при этом уволено рабов, вам не сказали? Как продвигается оптимизация и сокращение ивраскиных крепостных? )))))))
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Седой 12575
0 0
Сколько при этом уволено рабов, вам не сказали? Как продвигается оптимизация и сокращение ивраскиных крепостных? )))))))
Это цифровую экономику строят.
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