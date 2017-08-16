На открытии касс в Новокузнецком драмтеатре образовалась очередь.

К событию театр подготовился основательно. Здание украсили воздушными шарами, на входе организовали выставку фотографий актёров, поставили необычно одетые манекены. Также желающие могли сфотографироваться на фоне декорации.

Хотя билеты можно было приобрести почти без ожидания у представителей театра в зале, новокузнечане устроили очередь на кассу. Некоторым пришлось ждать по получасу.

Как уже сообщал ВашГород.ру, только сегодня при покупке билетов на два спектакля второй дают в подарок.