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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Новокузнечане устроили очередь на открытии касс в Драмтеатре

Сегодня 15:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На открытии касс в Новокузнецком драмтеатре образовалась очередь.

К событию театр подготовился основательно. Здание украсили воздушными шарами, на входе организовали выставку фотографий актёров, поставили необычно одетые манекены. Также желающие могли сфотографироваться на фоне декорации.

Хотя билеты можно было приобрести почти без ожидания у представителей театра в зале, новокузнечане устроили очередь на кассу. Некоторым пришлось ждать по получасу.

Как уже сообщал ВашГород.ру, только сегодня при покупке билетов на два спектакля второй дают в подарок.

Комментарии 2
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ВГ, почему бы к этой новости не добавить РЕПЕРТУАР? Очередь очередью, а вот репертуарчик и расписание бы еще глянуть. Ведь удобно же когда все в одном месте, чтобы не прыгать по сайтам.
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Прынц на сером "козле"
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ВГ, почему бы к этой новости не добавить РЕПЕРТУАР? Очередь очередью, а вот репертуарчик и расписание бы еще глянуть. Ведь удобно же когда все в одном месте, чтобы не прыгать по сайтам.
У нашей труппы один и тот репертуар.. " теща..." " зойкина квартира ".. "Гарнир "... И т.д.. А так хочется чего -то нового...
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