Социологи сайта Headhunter составили рейтинг регионов, где люди больше всего переживают на службе.

Специалисты провели опрос 11 535 работников по всей России.

Самым нервным регионом стала Орловская область. В тройку лидеров вошли Ярославская и Тамбовская области.

По мнению экспертов, в этих регионах мало рабочих мест, поэтому жители больше всего боятся потерять работу.

Москва оказалась лишь на десятой строчке списка нервных регионов. Люди здесь уверены, что в случае увольнения легко смогут найти новую работу. В Петербурге нервничают больше — шестое место в рейтинге.

Работающие сибиряки оказались самыми спокойными. Самыми уверенными эксперты признали жителей Кузбасса.

«В Кемеровской области главная работа — шахты, там везде устойчивые коллективы шахтеров. Они твердо стоят на ногах, ведь спрос на уголь всегда есть» — пишет «Российская газета».

Рядом с Кузбассом в рейтинге расположилась Тюменская область. Здесь, по мнению, социологов тоже стабильная ситуация с работой. Мало нервничают на работе и в Липецкой области.

Стресс россияне снимают по-разному. Большая часть работников — 47% отвлекаются от работы с помощью увлечений. Примерно 40% рассказали, что им достаточно поделиться своими переживаниями с друзьями. Расслабляются с помощью алкоголя 12% опрошенных. Всего 3% обращаются за помощью к психологу.