В Кемерове в кирпичной пятиэтажке ведётся рекострукция на первом этаже. Жители дома боятся обрушения.

Как сообщает «Открытый город», строители сносят кирпичную стену в доме на улице Спортивная, 26. С управляющей компанией никто ничего не согласовывал, никаких документов на реконструкцию предоставлено не было.

Когда жители забили тревогу, на место приехал заместитель главы центрального района Дмитрий Павлов. Но издание отмечает, что чиновник нисколько не прояснил ситуацию и куда-то уехал.

В итоге были вызваны полицейские, чтобы приостановить работы до выяснения обстоятельств.

Строители решили переделать оконный проём в дверной. Однако для этого необходим проект, утвержденный в управлении архитектуры города. Также необходимо согласование с жильцами.

По данным издания, у строителей есть разрешение только на капитальный ремонт помещения. А реконструкция внешней стены под это не попадает. Помещение, где проводятся строительные работы, принадлежит КУМИ Кемерова. Оно было передано в безвозмездное пользование общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Напомним, 31 мая в Междуреченске рухнул подъезд пятиэтажки на Весенней улице. Под завалами погибли два человека. По предварительной версии следствия, причиной ЧП стали ремонтные работы, которые проводились в супермаркете на первом этаже здания. В итоге на месте обрушившейся пятиэтажки начали возводить новый дом.