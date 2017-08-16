Жертвой недобросовестных предпринимателей стала жительница села Тараданова.

Её по телефону пригласили в медицинский центр на диагностику сосудов. Диагностический кабинет расположился в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Но, по словам женщины, ни вывески медцентра, ни его названия она не увидела. О подробностях инцидента сообщает «Домовой совет».

Сотрудник медицинской организации, проводивший диагностику, заявил, что у пациентки полно заболеваний. И дал неутешительные прогнозы: если не начать лечение сейчас, через несколько лет она не сможет ходить.

Я заплакала, запаниковала. У меня большая семья, на мне дом, а тут — паралич! — цитирует издание слова женщины.

Специалист предложил пройти в их медцентре программу реабилитации под названием «Здоровье-2». Сертификат включал диагностику, стеклокремниевую терапию, лекции «Моё здоровье», курс «Равновесие», а также медицинское приспособление — «Аппликатор анатомический с микросферами».

Стоило это удовольствие 44 900 рублей — с учётом 50-процентной скидки, как пояснили сотрудники организации. На вопрос, не кредит ли это, женщину уверили в обратном. Объяснили, что она будет оплачивать услуги помесячно, как абонемент. Пациентка подписала документы и в результате оказалась заёмщиком банка «Тинькофф». По договору кредита многодетная мать была обязана выплатить 66 тысяч рублей.

Поняв, что попалась на уловки аферистов, она обратилась за помощью к общественникам из Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия». Как оказалось, у фирмы «Уездный Кладъ», где женщине проводили диагностику, нет лицензии на медицинскую деятельность.

Специалисты Центра защиты прав граждан могли написать претензии о расторжении договоров: кредитного и купли-продажи. Но за аппликатор заплатить всё же пришлось (12 тысяч рублей), так как по закону он не подлежит возврату и обмену. А вот кредитный договор был расторгнут.