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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Кемерове посетители «Макдоналдса» устроили массовую драку

Сегодня 15:31
18
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2gis

В сети появилось видео драки между посетителями «Макдоналдса» на Советском.

Ролик опубликовал на «Ютьюбе» местный житель. Он снимал конфликт в течение шести минут. На кадрах видно, что потасовку устроили две группы горожан.

Как сообщили в полиции, сигнал о происшествии поступил к ним 13 августа в 01.40. На место немедленно направили наряд ППС. Полицейские предупредили хулиганов об ответственности за их действия, те убедили, что претензий друг к другу у них больше нет. Конфликт на этом оказался исчерпан, пишет «Газета Кемерова».

Кемерово уже несколько раз мелькал в СМИ благодаря массовым дракам. Напомним, недавно побоище устроили в Кировском районе. Тогда в конфликте участвовали несколько десятков граждан. Недавно массовая драка произошла и в центре, на Сибиряков-Гвардейцев.

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