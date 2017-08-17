Компания Centra в Новокузнецке реализует всероссийский социальный проект «Дети — наше будущее». В нём принимают участие более 25 городов нашей страны. Цель проекта — сделать незабываемый праздник для первоклассников, вовлечь их в различные кружки и секции, а также в игровой форме познакомить с различными профессиями. Проект будет осуществлён в несколько этапов.

1 сентября во время классного часа волонтёры сфотографируют детей для «Аллеи первоклассников-2017». Стать волонтёром может каждый. Если у вас есть фотоаппарат, и вам небезразличны дети — помогите компании Centra провести этот социальный проект.

10 сентября в 13.00 на площади у Драматического театра состоится масштабный праздник, посвященный школе, образованию и культуре «Дети — наше будущее». На празднике будет торжественно открыта «Аллея первоклассников-2017» с фотографиями детей, их именами и мечтами, кем они хотят стать в будущем, а также множество игровых и развлекательных детских площадок. Там первоклассники познакомятся с профессиями полицейского, врача, спасателя, пожарного, кинолога и многими другими, смогут записаться в понравившуюся спортивную секцию или творческий кружок.

Уважаемые родители, если ваш ребенок идёт в первый класс, и вы хотите видеть его фотографию на «Аллее первоклассников-2017», компания Centra ждёт вашего звонка.

Не упустите возможность порадовать себя и своих детей, приходите на праздник.