Снизить вес помогают не только диеты и физические нагрузки.

Учёные из Университета Рутгерса (США) назвали несколько нестандартных методов похудения. Но ценность их для организма сомнительна, пишет planet-today.ru.

Самым безобидным и действенным методом похудения назван продолжительный сон, превышающий 12 часов.

Второй способ более радикальный. Учёные предлагают есть продукты, которые организм не может переваривать правильно. Идеальный вариант — смесь несочетаемой пищи. При этом отмечается, что повторения этого метода возможны, но не рекомендованы.

Катализатором снижения веса могут выступать стресс или экстремальные нагрузки.

И ещё один способ — контраст употребления количества воды. Сначала предлагается обильное питьё, а затем сокращение водопотребления до минимума. Но следует иметь в виду, что это кратковременная мера, так как её последствия опасны для здоровья.