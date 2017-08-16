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Здоровый город

Учёные рассказали о необычных методах похудения

Сегодня 16:28
390
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
divomix.com

Снизить вес помогают не только диеты и физические нагрузки.

Учёные из Университета Рутгерса (США) назвали несколько нестандартных методов похудения. Но ценность их для организма сомнительна, пишет planet-today.ru.

Самым безобидным и действенным методом похудения назван продолжительный сон, превышающий 12 часов.

Второй способ более радикальный. Учёные предлагают есть продукты, которые организм не может переваривать правильно. Идеальный вариант — смесь несочетаемой пищи. При этом отмечается, что повторения этого метода возможны, но не рекомендованы.

Катализатором снижения веса могут выступать стресс или экстремальные нагрузки.

И ещё один способ — контраст употребления количества воды. Сначала предлагается обильное питьё, а затем сокращение водопотребления до минимума. Но следует иметь в виду, что это кратковременная мера, так как её последствия опасны для здоровья.

Комментарии 4
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Антон
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Если сокращать потребление воды, то наступает обезвоживание и масса тела уменьшается. Это очень опасно, а вот жир вряд ли куда денется.
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Они идиоты?
Скорее всего, не совсем. Обратиться бы к первоисточнику... Но даже из следующего параграфа, который почему-то ВГ исключили из статьи, хотя все остальное скопировали из "Планет тудэй" подчистую, мы читаем, что данный труд был написан психологами и скорее всего речь идет о нестандартных способах, к которым прибегают некоторые люди в своем стремлении похудеть, а не о советах, как это сделать.
"При этом не надо забывать, что приоритетность здоровья и благополучия важнее, чем бесконечное стремление к «идеальному» весу, отмечается в статье психолога из Университета Рутгерса."
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И так красивая
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Ясное дело, селедка с молоком смесь для похудения.
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