Снизить вес помогают не только диеты и физические нагрузки.
Учёные из Университета Рутгерса (США) назвали несколько нестандартных методов похудения. Но ценность их для организма сомнительна, пишет planet-today.ru.
Самым безобидным и действенным методом похудения назван продолжительный сон, превышающий 12 часов.
Второй способ более радикальный. Учёные предлагают есть продукты, которые организм не может переваривать правильно. Идеальный вариант — смесь несочетаемой пищи. При этом отмечается, что повторения этого метода возможны, но не рекомендованы.
Катализатором снижения веса могут выступать стресс или экстремальные нагрузки.
И ещё один способ — контраст употребления количества воды. Сначала предлагается обильное питьё, а затем сокращение водопотребления до минимума. Но следует иметь в виду, что это кратковременная мера, так как её последствия опасны для здоровья.
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"При этом не надо забывать, что приоритетность здоровья и благополучия важнее, чем бесконечное стремление к «идеальному» весу, отмечается в статье психолога из Университета Рутгерса."