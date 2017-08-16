К гипермаркетам Metro Cash&Carry по всей России осенью присоединятся магазины электроники и бытовой техники MediaMarkt.
Компании решили сделать это в рамках пилотного проекта. Руководство уже опробовало его в Москве и Екатеринбурге и результатами осталось довольно. Соглашение уже подписано, осталось получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы.
Магазины MediaMarkt планируют открыть в Metro уже в октябре, пишет Retail.ru.
Гипермаркеты Metro Cash&Carry есть почти во всех крупных сибирских городах. По информации 2gis, в Новосибирске их три, в Красноярске и Омске — два. В Новокузнецке, Барнауле и Кемерове открыты по одному гипермаркету.
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