К гипермаркетам Metro Cash&Carry по всей России осенью присоединятся магазины электроники и бытовой техники MediaMarkt.

Компании решили сделать это в рамках пилотного проекта. Руководство уже опробовало его в Москве и Екатеринбурге и результатами осталось довольно. Соглашение уже подписано, осталось получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы.

Магазины MediaMarkt планируют открыть в Metro уже в октябре, пишет Retail.ru.

Гипермаркеты Metro Cash&Carry есть почти во всех крупных сибирских городах. По информации 2gis, в Новосибирске их три, в Красноярске и Омске — два. В Новокузнецке, Барнауле и Кемерове открыты по одному гипермаркету.