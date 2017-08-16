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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В гипермаркетах Metro откроют магазины бытовой техники

Сегодня 16:37
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Дела.ру

К гипермаркетам Metro Cash&Carry по всей России осенью присоединятся магазины электроники и бытовой техники MediaMarkt.

Компании решили сделать это в рамках пилотного проекта. Руководство уже опробовало его в Москве и Екатеринбурге и результатами осталось довольно. Соглашение уже подписано, осталось получить разрешение от Федеральной антимонопольной службы.

Магазины MediaMarkt планируют открыть в Metro уже в октябре, пишет Retail.ru.

Гипермаркеты Metro Cash&Carry есть почти во всех крупных сибирских городах. По информации 2gis, в Новосибирске их три, в Красноярске и Омске — два. В Новокузнецке, Барнауле и Кемерове открыты по одному гипермаркету.

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