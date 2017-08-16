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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте
Недвижимость и строительство

Супермаркет сдался в аренду и закончил эру новокузнецкой торговой сети

Сегодня 16:50
931
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке «Центпродсервис» закрыл свое последнее предприятие розничной торговли, супермаркет «Универсам», завершив существование крупной розничной сети на юге Кемеровской области.

Магазин «Универсам» занимал площадь порядка 5,75 тысячи квадратных метров. По данным издания «Коммерсант», зданию пустовать не придётся, основные площади бывшего «Универсама» займет сеть магазинов «Магнит» краснодарского предприятия АО «Тандер». В помещение уже идёт ремонт. «Магнит» будет пользоваться помещением на правах арендатора.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Универсам» закрылся в конце июля. В составе ЦПС работало более 40 объектов — супермаркеты «Ближний», «Апельсин» и «Европейские продукты». Отметим деятельность «Центрпродсервиса» связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, который сейчас проходит по делу о вымогательстве.

Комментарии 6
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Олег
8 1
В Кемерово пооткрывали этих Магнитов, так люди от них плюются. Даже Марийка по сравнению с ними кажется люкс-классом, как говорят. Да и по стране сеть, наверное, лидирует по просрочке, жалобам и прочему. Не могли достойнее найти предприятие?
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Местная 8670
9 0
Господи, эта помойка под названием Магнит ещё и расширится?!
Хорошо, что я уехала оттуда.
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Вася
0 5
В Кемерово пооткрывали этих Магнитов, так люди от них плюются. Даже Марийка по сравнению с ними кажется люкс-классом, как говорят. Да и по стране сеть, наверное, лидирует по просрочке, жалобам и прочему. Не могли достойнее найти предприятие?
Ага конкурс устроили .... очередь из желающих вкинуть свое бабло !
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
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Олег
7 0
Ага конкурс устроили .... очередь из желающих вкинуть свое бабло !
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
Стыдно, что грузчиком туда устроился7 Ничего, и это пройдет. Боярышник больше не пей, главное, а то агрессивный очень.
ЗЫ для нормальных людей: вот представьте - сдаете вы квартиру. Хорошего съемщика пока не нашли. Но это же не повод сдавать ее широко известному в городе рецидивисту-вору, к тому же алкашу и копрофилу? Аналогия ясна?
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123
0 0
Ага конкурс устроили .... очередь из желающих вкинуть свое бабло !
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
чего то я тебя в каждой теме вижу... уасся. Ты работаешь вообще или тут круглосуточно гадишь?
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Ага
0 0
Ага конкурс устроили .... очередь из желающих вкинуть свое бабло !
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
А тебя как Счуку пасодют!
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