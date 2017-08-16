В Новокузнецке «Центпродсервис» закрыл свое последнее предприятие розничной торговли, супермаркет «Универсам», завершив существование крупной розничной сети на юге Кемеровской области.
Магазин «Универсам» занимал площадь порядка 5,75 тысячи квадратных метров. По данным издания «Коммерсант», зданию пустовать не придётся, основные площади бывшего «Универсама» займет сеть магазинов «Магнит» краснодарского предприятия АО «Тандер». В помещение уже идёт ремонт. «Магнит» будет пользоваться помещением на правах арендатора.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Универсам» закрылся в конце июля. В составе ЦПС работало более 40 объектов — супермаркеты «Ближний», «Апельсин» и «Европейские продукты». Отметим деятельность «Центрпродсервиса» связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, который сейчас проходит по делу о вымогательстве.
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Хорошо, что я уехала оттуда.
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
ЗЫ для нормальных людей: вот представьте - сдаете вы квартиру. Хорошего съемщика пока не нашли. Но это же не повод сдавать ее широко известному в городе рецидивисту-вору, к тому же алкашу и копрофилу? Аналогия ясна?
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник
Иди возьми кредит и открывай свою сеть умник