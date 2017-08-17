Плюс автокредита — можно прямо сейчас пользоваться машиной. Но проценты в итоге превращаются в вызывающе кругленькую сумму, а это очень неприятный минус. Однако у новокузнечан есть заманчивый способ взять хорошую машину в кредит, а сумму процентов по нему получить от государства. Причём речь идёт не только о «ласточках» отечественного автопрома — можно стать владельцем отличных в своём классе Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

В нынешнем июле стартовали сразу две интересные государственные программы — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они рассчитаны на всех, кто де-юре становится автовладельцем впервые, а также на семьи с двумя и более детьми. Покупая свой первый автомобиль или свой семейный автомобиль, каждый получает приличную субсидию — равную 10 процентам стоимости машины.

Причём поспешившие стать участниками этих госпрограмм новокузнечане могут получить двойную выгоду. Они пользуются не только государственной субсидией в размере 10 процентов от стоимости автомобиля, но и — одновременно — льготным автокредитом со ставкой от 6,7 процента.

Однако — по условиям господдержки — цена автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей, а сам он должен быть собран на территории России. Hyundai Solaris и Hyundai Creta полностью соответствуют всем требуемым условиям — «фишка» в том, что популярные среди автовладельцев машины собирают в нашей стране.

Что представляет собой господдержка в реальности

Как эта господдержка работает в Новокузнецке — дилерский центр Hyundai-Автомир уже запустил акции «Везёт же новеньким» и «С прибавлением», которые дают новокузнечанам возможность приобрести машины по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Если взять Hyundai Solaris стоимостью 849 900 рублей — сумма субсидии от государства составит 84 990 рублей. Если взять Hyundai Creta стоимостью 1 100 000 рублей, то государственная компенсация — 110 тысяч рублей.

Эти средства входят в оплату первоначального взноса за машину. При этом можно одновременно воспользоваться ещё одним вариантом господдержки и получить на покупку автомобиля льготный кредит с низкой процентной ставкой. Если выплатить его за год-полтора, то субсидия от государства полностью «перекроет» сумму процентов по автокредиту. Так что надо будет только и всего — выплатить равными частями стоимость своей машины.

Однако срок кредита может быть и больше — до трёх лет. Тогда ежемесячный платёж за Hyundai Solaris — с первоначальным взносом в размере 339 960 рублей — составит меньше двенадцати тысяч, а переплата за три года будет немногим больше 42 тысяч. При покупке Hyundai Creta — с первоначальным взносом в 440 тысяч — ежемесячный платёж равен 15 477 рублей, а переплата меньше 55,5 тысячи за три года.

Какие документы для оформления компенсации

Чтобы государство оплатило за тебя десятую часть твоей машины, первым делом, конечно же, нужны водительские права. Во-вторых, понадобится стандартный набор документов — например, справка формы 2-НДФЛ, если одновременно оформляется льготный автокредит. У участников акции «Везёт же новеньким» покупаемая машина, и правда, должна быть первой — юридически. А участники программы «С прибавлением» просто предъявляют отметку в своём паспорте, где указано, что у них действительно двое или больше детей.

До конца 2017 года правительство РФ выделило около четырёх миллиардов рублей на выплату компенсаций по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это не так уж много — на всю страну. Будет ли такая господдержка работать в следующем году — неизвестно. Так что лучше воспользоваться сегодняшними возможностями интересных госпрограмм, не дожидаясь, пока закончатся выделенные на них средства.