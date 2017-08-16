Штраф или даже тюремное заключение можно получить за использование вейпов и электронных сигарет в Таиланде. В этой стране данные устройства вне закона.

Прецедент произошёл с одной туристкой из Великобритании. Девушке под угрозой лишения свободы пришлось заплатить взятку полицейскому, сообщает портал lifehacker.ru.

Поэтому туристам не советуют ввозить в Таиланд электронные сигареты и жидкости для них. За данное нарушение грозит серьезный штраф, конфискация парогенератора и даже тюремное заключение сроком до 10 лет.