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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Россияне за вейпы могут лишиться свободы на 10 лет при поездке в Таиланд

Сегодня 17:05
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ucrazy.ru

Штраф или даже тюремное заключение можно получить за использование вейпов и электронных сигарет в Таиланде. В этой стране данные устройства вне закона.

Прецедент произошёл с одной туристкой из Великобритании. Девушке под угрозой лишения свободы пришлось заплатить взятку полицейскому, сообщает портал lifehacker.ru.

Поэтому туристам не советуют ввозить в Таиланд электронные сигареты и жидкости для них. За данное нарушение грозит серьезный штраф, конфискация парогенератора и даже тюремное заключение сроком до 10 лет.

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