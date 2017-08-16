Россияне за вейпы могут лишиться свободы на 10 лет при поездке в Таиланд
Сегодня 17:05
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Штраф или даже тюремное заключение можно получить за использование вейпов и электронных сигарет в Таиланде. В этой стране данные устройства вне закона.
Прецедент произошёл с одной туристкой из Великобритании. Девушке под угрозой лишения свободы пришлось заплатить взятку полицейскому, сообщает портал lifehacker.ru.
Поэтому туристам не советуют ввозить в Таиланд электронные сигареты и жидкости для них. За данное нарушение грозит серьезный штраф, конфискация парогенератора и даже тюремное заключение сроком до 10 лет.
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