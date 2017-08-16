В Новокузнецке в джаз-клубе «Геликон» открывается 33-ий концертный сезон. На сцене выступит известный израильский саксофонист в третьем поколении Роберт Анчиполовский.

Музыкант родился в Киеве в 1974 году. Здесь же он начал обучение (Музыкальный колледж, Академия джазовой музыки). В 1991 году Роберт Анчиполовский эмигрировал в Израиль. Четыре последующих года он оттачивал свое мастерство в Нью-Йорке, где его педагогом стал великий Фил Вудс. Здесь Анчиполовский заявил о себе как о сложившемся мастере, много играл в дуэте со своим учителем.

Он один из тех джазменов, выходцев из бывшего СССР, кто смог добиться большой известности за рубежом, сообщается на сайте «Геликона».

Вместе с оркестром «Новый Кузнецкий биг-бенд» Роберт Анчиполовский представит программу «Посвящение Филу Вудсу».

Открытие сезона состоится 19 сентября в 19:00.

Во время концерта будет работать музей джаза, фотовыставка, выставка художника Александра Гаврилова.