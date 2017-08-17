ВашГород.ру узнал, где в городе можно перекусить вегетарианцам и любителям здоровой пищи.

Кафе «Гауранга»

Здесь можно попробовать здоровую, качественную, полезную вегетарианскую пищу.

В меню вы найдёте индоевропейскую, восточную, ведическую кухню. Для проговления блюд, как заявляют в кафе, повара используют только натуральное сырьё без искусственных красителей и добавок.

Предусмотрена доставка на дом или в офис.

В меню есть салаты, горячие блюда, закуски, безалкогольные напитки. Помимо того, некоторые привычные блюда подаются в новой форме. Например, в «Гауранге» можно отведать нори под шубой, томатный суп, морковный десерт, горячее молоко с куркумой.

Цены вполне демократичные. Самое дорогое блюдо — картофель во фритюре стоит 60 рублей. Однако и размер порций небольшой — 100 граммов .

Кафе находится по адресу: проспект Энтузиастов, 24а.

Часы работы: ежедневно с 11 до 20 часов, воскресенье — выходной.

Кафе «Прана»

Это заведение для вегетарианцев и любителей йоги. Посетители этого места могут совместить приятное с полезным. В здании удачно совмещены кафе и студия йоги.

В меню салаты, выпечка, горячие блюда.

В кафе предлагают вегетарианскую солянку за 150 рублей, овощную запеканку за 180, сыроедческие торты — 150 рублей, пельмени с зеленью — 130 рублей, морковную халву за 80 рублей.

Самые популярные напитки — облепиховый морс, квас.

Кафе находится по адресу: проспект Строителей, 38.

График работы: ежедневно с 12 до 22 часов, понедельник — выходной.

Детокс-бар «Ешь морковку, лук и хрен»

Детокс — это, сокращённо, детоксикация, или очищение организма.

В детокс-баре предлагают очистить свой организм с помощью смузи, чая и блюд из органических продуктов. Большую часть меню занимают смузи. Стакан полезного напитка можно купить за 150−250 рублей.

Среди блюд есть достаточно необычные сочетания. Например, в смузи «Нефть», помимо сельдерея, лимона, имбиря, огурца и воды добавляют активированный уголь. В напитке «Вунш Пунш» содержится цветочная пыльца.

Салат в среднем стоит 350 рублей, горячее — 180, суп — 250, чай — 220.

Особое внимание вызывают название блюд, например, в меню есть салат «Ешь морковку, лук и хрен», «Мясу нет — траве привет», паста «Безглютенка», «Кашка-няшка». Также в кафе можно отведать фруктовые чипсы, крем-суп из гороха, винограда и кешью, свекольную брускетту, салат из рукколы, авокадо и фисташек, а также много других необычных блюд.

В детокс-баре предусмотрена доставка.

Заведение находится по адресу: проспект Октябрьский, 12.

Часы работы: в будни с 12 до 19 часов, в субботу с 16 до 21, воскресенье — выходной.

Перечисленные выше заведения полностью специализируются на вегетарианском и здоровом питании. Однако в городе много ресторанов и кафе, где для любителей правильного питания есть отдельное меню. Например, вегетарианские блюда можно найти в следующих заведениях:

Ресторан «Тандыр», проспект Ермакова, 1;

Кафе-ресторан «Шале», Листвянское шоссе, 5;

Ресторан «Фонарь», улица Ростовская, 11;

Ресторан «Терсь», улица Кирова, 101а;

Ресторан «Зори Запсиба», Ижевский проезд, 5а;

Кафе «Лукоморье», улица Гончарова, 157а;

Ресторан «Таёжный», проспект Дружбы, 46а;

Кафе «Весна», улица Разведчиков, 54;

Ресторан «Папа Карло», проспект Шахтёров, 18;

Ресторан «АртСити», улица Свердлова, 3.

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