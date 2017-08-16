Почти что каждый россиян этим летом успел задать себе вопрос: «Что такое эти все биткоины и почему о них повсюду говорят?» ВашГород.ру узнал, что из себя представляет нашумевшая криптовалюта.

Биткоин — это вроде как цифровые деньги? Чем они отличаются от обычных?

Верно, биткоин — это электронная валюта или, как принято говорить, криптовалюта. Но, в отличие от рубля или доллара, он существуют только в интернет-пространстве. Вы можете хранить биткоин на своём компьютере, смартфоне или другом устройстве, но аналога ему, который можно пощупать или положить в кошелёк, нет. Это первое отличие от привычных нам денег.

Второе — это отсутствие контроля. В России за рублём внимательно следит Центробанк. Биткоином же никто не управляет, кроме самих пользователей.

И, наконец, биткоин могут добывать любые желающие. Но об этом позже.

Вроде понятно. А блокчейн — это тоже электронные деньги?

Нет. Блокчейн — это большой реестр, который хранит информацию о всех переводах биткоинов. Проще говоря, это архивная книга о всех операциях с биткоинами. Важная её особенность в том, что она хранится одновременно на всех компьютерах, которые подключены к системе. Когда один пользователь тратит свои биткоины или пополняет счёт, информация об этом тут же распространяется на все компьютеры в сети.

С этим ясно, а с чего вдруг вокруг этих биткоинов поднялась такая шумиха?

Биткоин спокойненько существовал себе с 2009 года, раз в несколько лет напоминая о себе поднятием стоимости. Но летом 2017 года его курс начал резко расти вверх, достигнув в августе исторического максимума в 4300 долларов за штуку. Именно поэтому биткоин уже окрестили цифровым золотом.

Сейчас, правда, биткоин дешевеет. Аналитики предсказывают, что он остановится примерно на 2000 долларах. Учитывая нынешний курс рубля, сумма даже за одну монету значительная.

Вот это да! И где взять эти биткоины?

Биткоины покупают на биржах, в интернет-обменниках, в специальных ботах в мессенджерах или у частных продавцов. Также цифровое золото можно добыть на биткоин-кранах. Это специальные сайты, которые дают вам валюту за проведённое на портале время и выполнение определённых заданий. Сюда относятся, например, клики на баннеры, игра в лотерею и так далее.

Помимо этого, криптовалюту добывают майнингом.

Я про этот майнинг уже кучу мемов увидел, но ничего не понял. Там везде шутки про видеокарты были…

Сейчас всё объясним. Итак, майнингом можно заработать биткоины. Для этого вы разрешаете своему компьютеру обрабатывать переводы цифровой валюты. Устройство делает за вас всё само, вам остаётся ждать прихода биткоинов.

На первый взгляд всё просто. Но, чтобы обработать хотя бы одну транзакцию, ваш компьютер должен опередить миллионы других и первым решить сложную математическую задачу. Если учесть, что по всему миру уже открыли майнинговые фермы с мощнейшими устройствами, то ситуация осложняется.

Век домашнего майнинга уже прошёл — на рынке работают промышленные майнеры с куда более навороченными устройствами, чем у простых граждан. Впрочем, многие энтузиасты не оставляют попыток заработать цифровое золото на домашнем ПК. В результате у некоторых из-за большой нагрузки сгорает видеокарта. Именно эта деталь обрабатывает информацию при майнинге. Собственно, поэтому многие ринулись в магазины за новыми «видюхами» и обвалили рынок этой ценной детали. На этом фоне видеокарты и подорожали.

Но есть шанс намайнить цифровое золото и не угробить компьютер. Некоторые искатели биткоинов объединяются и вкладываются в облачный майнинг. Они арендуют у крупных площадок оборудование для добычи биткоинов, а заработанное делят на всех. Впрочем, некоторые аналитики заявляют, что облачный майнинг невыгоден.

А я слышал, что биткоины запрещены.

Это не совсем верно. Правовой статус биткоинов в России пока не определён. Так, официального наказания за обмен криптовалюты нет, но правительство утверждает, что операцию по обмене биткоинов на рубли банки рассмотрят как сомнительную и могут заблокировать карту. Сейчас Госдума и Центробанк только разрабатывают закон о криптовалюте. А владельцы биткоинов пользуются принципом «что не запрещено, то разрешено».

Допустим, я заработала или выкупила немного биткоинов. А где они хранятся? И как убедиться, что мои деньги не украдут другие?

Перед тем как обзавестись валютой, надо завести биткоин-кошелёк, онлайн или офлайн. У вас будет приватный ключ, своеобразный пароль, которым вы будете подтверждать свою личность при переводах.

Но вы говорили, что вся информация о биткоинах хранится на других компьютерах. Значит, чужие люди могут увидеть мой приватный ключ и забрать мои деньги?

Не совсем. Здесь придётся залезть в технические дебри. Биткоин, по сути — это цифровой файл. В нём записаны имена и балансы. Каждый компьютер в сети ведёт копию этого файла.

Отправляя один биткоин, вы сообщаете всем компьютерам, на какую сумму уменьшится ваш баланс и вырастет баланс получателя. Компьютеры в сети обрабатывают эту информацию и передают друг другу, и с вашего счёта списывают один биткоин.

Как это работает. Допустим, Аня хочет перевести своему другу Васе на день рождения один биткоин. Она указывает публичный ключ кошелька Васи и пишет сообщение о том, что переводит ему монеты. То, что это именно Аня переводит деньги другу, а не мошенники, подтверждает приватный ключ, который есть только у Ани. И здесь мы сталкиваемся с загвоздкой.

Как мы уже сообщали, информацию о всех балансах пользователей обрабатывают все компьютеры сети. Если бы для подтверждения перевода сообщался приватный ключ, то биткоины бы постоянно воровали. Здесь создатели этой валюты пошли на хитрость и создали специальный математический алгоритм. Чтобы перевести монеты, Аня сообщает приватный ключ, но он по этому алгоритму шифруется вместе с её сообщением.

В результате получается цифровая подпись. Все другие компьютеры видят только её, и, решая сложную формулу по алгоритму, убеждаются, что перевод сделала Аня. Приватный ключ они не видят. Вася получает деньги, и все остаются довольны.

Ну, а где хранить приватный ключ — дело ваше. Можно в онлайн-кошельке, можно на компьютере, да хоть на бумажке.

Ух, сложно-то как! Давайте к практике. Вот я скупил несколько биткоинов и хочу подождать, пока они ещё подорожают. Где гарантия, что их курс не обвалится до копеек?

Гарантии почти никакой. Биткоин действительно уже резко поднимался и падал в цене за последние годы.

«Капитализация биткоина только за последние полгода выросла в 5 раз и превысила отметку $ 72 млрд. Общая капитализация криптовалют в настоящее время оценивается примерно в $ 140 млрд. Вместе с тем вложения в криптовалюты сопряжены с высокими рисками. Во-первых, это касается безумной волатильности котировок криптовалют. В 2013 году тот же биткоин за несколько месяц вырос в 9 раз, а затем в течение одного года упал в 4 раза. То, что мы видим сейчас, может оказаться очередным пузырём, о чем предупреждают многие эксперты», — рассказал ВашГород.ру директор Новокузнецкого филиала инвестиционной компании «БКС Премьер» Николай Соколов.

А ещё есть риск?

Конечно. Напоминаем, рынок криптовалют никто не регулирует. Операции с биткоинами проводятся на различных интернет площадках, и есть риск напороться на мошенников. Помимо этого, уточнили ВашГород.ру в «БКС Премьер», перевести криптовалюту в реальные деньги иногда непросто — возможная большая скидка к реальной рыночной цене.

Раз так, то биткоины, наверное, лучше использовать, пока в цене. Ими можно расплачиваться в магазинах или кафе?

Зарубежом — пожалуйста. Там биткоин принимают почти повсеместно. В России потратить цифровую валюту сложнее. Прокуратура то и дело запрещает организациям принимать биткоины (правительство считает, что криптовалютой финансируют террористов). Уже сейчас цифровое золото можно потратить на покупку товаров по интернету в некоторых крупных магазинах.

Но ситуация скоро может измениться: Госдума и Центробанк создают новый закон, который, возможно, позволит расплачиваться биткоинами в России.







