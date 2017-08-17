Предприниматели Новокузнецка в очередной раз подняли вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Накануне они обратились в администрацию города и предложили организовать встречу, чтобы совместными усилиями найти решение.

Частные перевозчики заявили, что готовы повстречаться с главой города Сергеем Николаевичем Кузнецовым и экономически обосновать планируемое ими повышение стоимости проезда, представив все необходимые документы, — сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча состоится сегодня, 17 августа. В ней примут участие глава города, представители областного и городского Советов народных депутатов, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, управления по транспорту и связи, представители частных перевозчиков.

Напомним, вопрос о повышении платы за проезд в маршрутках частники подняли ещё в июне. С 10-го июля они собирались поднять стоимость до 25 рублей. Однако впоследствии автоперевозчики отказались от этой идеи. Более того, проезд в некоторых маршрутках подешевел до 16 рублей. На днях снова появилась информация о подорожании проезда на ряде маршрутов. Но и в этот раз стоимость билетов осталась прежней. Чем окончится сегодняшняя встреча в мэрии, узнаем позже. Между тем, перевозчики заявляют, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.