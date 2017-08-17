Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцам пообещали прохладные и дождливые выходные

В Новокузнецке частные перевозчики снова заговорили о повышении стоимости проезда

Сегодня 07:20
751
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vesti22.tv

Предприниматели Новокузнецка в очередной раз подняли вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Накануне они обратились в администрацию города и предложили организовать встречу, чтобы совместными усилиями найти решение.

Частные перевозчики заявили, что готовы повстречаться с главой города Сергеем Николаевичем Кузнецовым и экономически обосновать планируемое ими повышение стоимости проезда, представив все необходимые документы, — сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча состоится сегодня, 17 августа. В ней примут участие глава города, представители областного и городского Советов народных депутатов, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, управления по транспорту и связи, представители частных перевозчиков.

Напомним, вопрос о повышении платы за проезд в маршрутках частники подняли ещё в июне. С 10-го июля они собирались поднять стоимость до 25 рублей. Однако впоследствии автоперевозчики отказались от этой идеи. Более того, проезд в некоторых маршрутках подешевел до 16 рублей. На днях снова появилась информация о подорожании проезда на ряде маршрутов. Но и в этот раз стоимость билетов осталась прежней. Чем окончится сегодняшняя встреча в мэрии, узнаем позже. Между тем, перевозчики заявляют, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.

Комментарии 14
Добавить комментарий
аватар
stek
48 3
"Между тем, перевозчики заявляют, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно."
------------------------------
Неизбежно выпинывание маршрутных барыг с транспортного рынка Новокузнецка.......
ответить
аватар
Sv
25 2
Навести порядок в работе маршруток видимо религия не позволяет. 47а вчера ни в город уехать, ни обратно, их просто нет. Безнадёга! И так всегда!
ответить
аватар
Венz
6 11
До Питера далеко, но вот вокруг Новокузнецка есть города, а в городах есть не слишком загруженный работой транспорт, хозяева которого, я думаю, будут не против забрать и обслуживать пассажиров на некоторых маршрутах.
Они согласятся работать на прежних условиях.
А то ведь наши, особо рьяные и "голодные" перевозчики, не уймутся! Они так и будут выкручивать руки горожанам и добиваться роста оплаты за проезд.
И что бы они не нагородили, какие бы расчеты не предоставили, цифры будут лукавые.
ответить
аватар
Людмила
14 0
О каком повышении может идти речь?! Сравнили транспорт в Кузе и Красноярске?! Повышение проезда а что то измениться от этого? Только карманы. А транспорт как был развалюхой так и останется. Смотреть на "УНИФОРМУ" водителя в засаленной майке,сланцах одной рукой держим руль второй интенсивно держим то кружку то телефон.Как устраивают соревнования промеж себя(кто больше соберет народ на остановках) Не говоря о стиле одежды кондукторов,в грязных лосинах,шортах,топах где как у Шарпея (все складки)и ходим собираем деньги. О каком повышении может идти речь? Народ везде сокращают,люди не получают зарплат.Мэрия куда смотрит..... Я понимаю поднять на рубль,два и то это с напрягом, но не может идти речи о 25 рублей,когда в автобусах твориться такое.
ответить
аватар
Имя
13 1
Один из самых популярных маршрутов в городе 47, 47а едет из Новобайдаевки через Центр и на Запсиб. Сделать муниципальный аналог, пускай комерческий без льгот, но лишь бы ходил по расписанию и часто. Автолайн сразу сдуется. Нельзя оставлять ситуацию так как есть. Шантаж никогда не остановится, сперва повышение проезда, нет газа не ездим, вечером работать не хотим, ПДД нет не слышали, а потом могут и власть затребовать сменить! У них все козыри, захотят - город встанет.
ответить
аватар
z
4 0
Повысим цену за проезд в бизнесе "с нерегулируемой наличкой"? Отменим депутасями налогооблажение у ************ тоже бизнес по кругообороту налички.
Федеральные сети выводят из области все, тулиивцы тащат и тащат.
Качество продуктов настолько не соответствует к употреблению,
...
Засидание тулиивцев.
Главный тля: надо увеличить объемы добываемого угля офшорными компаниями!
Голос из зала: да, будем работать больше!
Главный тля: надо оптимизировать медицину, уплотнить образование, бюждет надо лучше осваивать!
Голос из зала: да, будем стараться!
Главный тля: надо поднять тарифы, нанять раздуть штаты начальников и посредников, сделать доступнее кредиты.
Голос из зала: да, мы готовы работать круглосуточно!
Сосед "Голоса из зала": А вы где работаете?
Голос из зала: мы могильщики.
ответить
аватар
Бусина
5 0
"Между тем, перевозчики заявляют, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно."
------------------------------
Неизбежно выпинывание маршрутных барыг с транспортного рынка Новокузнецка.......
Прежде чем "выпинывать" палки-скандинавки хотя бы купите!!! Пешком-то ходить придется долго!!! Администрация города вместе с Управлением по транспорту, сделали все возможное чтобы уничтожить муниципальный транспорт!!!! Даже те вливания, денежные и в виде новых больших автобусов ничего не дали!!!! Т.е. это полный крах. Никто не спросил же ни с начальника УТиС , ни с одного мэра, почему ничего не делалось для спасения этого транспорта, и где деньги ( сотни миллионов) которые им ежегодно дают из бюджета!!!!
ответить
аватар
Бусина
2 0
О каком повышении может идти речь?! Сравнили транспорт в Кузе и Красноярске?! Повышение проезда а что то измениться от этого? Только карманы. А транспорт как был развалюхой так и останется. Смотреть на "УНИФОРМУ" водителя в засаленной майке,сланцах одной рукой держим руль второй интенсивно держим то кружку то телефон.Как устраивают соревнования промеж себя(кто больше соберет народ на остановках) Не говоря о стиле одежды кондукторов,в грязных лосинах,шортах,топах где как у Шарпея (все складки)и ходим собираем деньги. О каком повышении может идти речь? Народ везде сокращают,люди не получают зарплат.Мэрия куда смотрит..... Я понимаю поднять на рубль,два и то это с напрягом, но не может идти речи о 25 рублей,когда в автобусах твориться такое.
А почему вы не задали этот вопрос когда повышали тарифы ЖКХ????? Их повышают 2 раза в год!! И по рекомендованным от 4% , нам в нашем регионе повысили на 6,3%!!!????? А теперь получив квитанции посмотрите, и сравните!!! Поцелуйте губернские власти сами знаете куда!!!! А тут ё-моё.........повысят за проезд............В" автобусах такое творится!!!" А что творится с холодной водой, с горячей, когда она не той температуры, а счета выставляют как бы по норме!!! А когда недогрев батарей зимой!!!??? Там как-то все так проглотили.........Новосибирцы, вот молодцы, и губера за зад взяли, и митинговали, но тарифы снизили!!! А вот Кузне, актуальнее стало повышение проезда на 4 рубля........катастрофа вселенская.........да никто не повысит сразу до 25 рублей!!! Максимум до 22 рублей.......А тарифы вот такие на пол года....а потом будет снова повышения!!! Ждите!!!!
ответить
аватар
Ветер перемен...
2 1
Что вы всё возмущаетесь? Это проблема с транспортом последствие правления путинской опг. Вся Россия в подобном дерьме. В Саратове вон троллейбусы убирают с формулировкой изношенный парк,денег нет и т.п. А в замен пускают автобусы. Знакомо и нам такое,только у нас идёт атака трамвая. А маршрутки,это самое что ни на есть последствие правления ЕР. Они своего добьются,и не 25р проезд сделают,а все 50. А вы все также будете только в интернете бухтеть и смиритесь с тем,что они будут делать.Так вот чтобы хоть что-то изменить,нужно не сидеть на диване дома,а как минимум выходить на митинги хотя бы.
Перестаньте смотреть дебильное ТВ,где Россия пупу земли и всё у нас хорошо. Смотрите интернет, блог Навального, там говорят правду.
Хотите проезд за 25,а то и более,при зарплате 12-15 тыс.р.-продолжайте верить Путину, Тулееву и всем остальным сказочникам из их шайки. Хотите изменить жизнь, хоть что-то попытаться исправить оставьте подписи за выдвижение в президенты Алексея Навального.
20!8
ответить
аватар
Блашик
1 0
Успокойтесь все.После дня шахтера во всей области поднимут плату за проезд.К бабке не ходи,а в октябре будем платить по новому.
ответить
аватар
Укупник 20!8
2 3
Что вы всё возмущаетесь? Это проблема с транспортом последствие правления путинской опг. Вся Россия в подобном дерьме. В Саратове вон троллейбусы убирают с формулировкой изношенный парк,денег нет и т.п. А в замен пускают автобусы. Знакомо и нам такое,только у нас идёт атака трамвая. А маршрутки,это самое что ни на есть последствие правления ЕР. Они своего добьются,и не 25р проезд сделают,а все 50. А вы все также будете только в интернете бухтеть и смиритесь с тем,что они будут делать.Так вот чтобы хоть что-то изменить,нужно не сидеть на диване дома,а как минимум выходить на митинги хотя бы.
Перестаньте смотреть дебильное ТВ,где Россия пупу земли и всё у нас хорошо. Смотрите интернет, блог Навального, там говорят правду.
Хотите проезд за 25,а то и более,при зарплате 12-15 тыс.р.-продолжайте верить Путину, Тулееву и всем остальным сказочникам из их шайки. Хотите изменить жизнь, хоть что-то попытаться исправить оставьте подписи за выдвижение в президенты Алексея Навального.
20!8
Народ не ведитесь на агитаторов Навального.У него не погашенная судимость и по законам РФ он не может выставлять свою кандидатуру на выборы президента.
Давайте все дружно поддержим нашего кандидата Аркадия Укупника,достойного человека и гражданина.
ответить
аватар
Ага
1 0
Народ не ведитесь на агитаторов Навального.У него не погашенная судимость и по законам РФ он не может выставлять свою кандидатуру на выборы президента.
Давайте все дружно поддержим нашего кандидата Аркадия Укупника,достойного человека и гражданина.
Упукник банкрот, на него банки в суд подали!
ответить
аватар
Венz
2 0
Прежде чем "выпинывать" палки-скандинавки хотя бы купите!!! Пешком-то ходить придется долго!!! Администрация города вместе с Управлением по транспорту, сделали все возможное чтобы уничтожить муниципальный транспорт!!!! Даже те вливания, денежные и в виде новых больших автобусов ничего не дали!!!! Т.е. это полный крах. Никто не спросил же ни с начальника УТиС , ни с одного мэра, почему ничего не делалось для спасения этого транспорта, и где деньги ( сотни миллионов) которые им ежегодно дают из бюджета!!!!
А как с них спросишь, если они НЕ ВЫБРАНЫ, А НАЗНАЧЕНЫ?!
Согласно действующему сегодня уставу города с его многочисленными правками и поправками, они нам, горожанам, фактически не подотчётны!
ответить
аватар
Людмила
0 0
А почему вы не задали этот вопрос когда повышали тарифы ЖКХ????? Их повышают 2 раза в год!! И по рекомендованным от 4% , нам в нашем регионе повысили на 6,3%!!!????? А теперь получив квитанции посмотрите, и сравните!!! Поцелуйте губернские власти сами знаете куда!!!! А тут ё-моё.........повысят за проезд............В" автобусах такое творится!!!" А что творится с холодной водой, с горячей, когда она не той температуры, а счета выставляют как бы по норме!!! А когда недогрев батарей зимой!!!??? Там как-то все так проглотили.........Новосибирцы, вот молодцы, и губера за зад взяли, и митинговали, но тарифы снизили!!! А вот Кузне, актуальнее стало повышение проезда на 4 рубля........катастрофа вселенская.........да никто не повысит сразу до 25 рублей!!! Максимум до 22 рублей.......А тарифы вот такие на пол года....а потом будет снова повышения!!! Ждите!!!!
ГОСПОЖА БУСИНА, Я СМОТРЮ ВЫ ВСЕ КОММЕНТЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ. МОЖЕТ ВАМ СТОИТ ПОЦЕЛОВАТЬ ГУБЕРНСКИЕ ВЛАСТИ,КАК ВЫ ЭТО РЕКОМЕНДУЕТЕ. ПРИМЕРОМ ПОКАЖИТЕ А ПОТОМ УЖЕ И ЛЮДЯМ ПИШИТЕ ТАКОЕ. ОТ ЧЕГО СМОТРИМ НА НОВОСИБ ТО?! ОТЧЕГО НЕ САМИ НЕ ВЫЙДИТЕ НА МИТИНГ?! Я Б НА ВАШЕМ МЕСТЕ ОСТАВИЛА СВОЙ КОМЕНТ И НЕ ПРЕДЛАГАЛА ЛЮДЯМ О ТОМ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ