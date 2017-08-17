Предприниматели Новокузнецка в очередной раз подняли вопрос о повышении стоимости проезда в маршрутках.
Накануне они обратились в администрацию города и предложили организовать встречу, чтобы совместными усилиями найти решение.
Частные перевозчики заявили, что готовы повстречаться с главой города Сергеем Николаевичем Кузнецовым и экономически обосновать планируемое ими повышение стоимости проезда, представив все необходимые документы, — сообщает пресс-служба мэрии.
Встреча состоится сегодня, 17 августа. В ней примут участие глава города, представители областного и городского Советов народных депутатов, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, управления по транспорту и связи, представители частных перевозчиков.
Напомним, вопрос о повышении платы за проезд в маршрутках частники подняли ещё в июне. С 10-го июля они собирались поднять стоимость до 25 рублей. Однако впоследствии автоперевозчики отказались от этой идеи. Более того, проезд в некоторых маршрутках подешевел до 16 рублей. На днях снова появилась информация о подорожании проезда на ряде маршрутов. Но и в этот раз стоимость билетов осталась прежней. Чем окончится сегодняшняя встреча в мэрии, узнаем позже. Между тем, перевозчики заявляют, что подорожание проезда в маршрутках в Новокузнецке неизбежно.
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Неизбежно выпинывание маршрутных барыг с транспортного рынка Новокузнецка.......
Они согласятся работать на прежних условиях.
А то ведь наши, особо рьяные и "голодные" перевозчики, не уймутся! Они так и будут выкручивать руки горожанам и добиваться роста оплаты за проезд.
И что бы они не нагородили, какие бы расчеты не предоставили, цифры будут лукавые.
Федеральные сети выводят из области все, тулиивцы тащат и тащат.
Качество продуктов настолько не соответствует к употреблению,
...
Засидание тулиивцев.
Главный тля: надо увеличить объемы добываемого угля офшорными компаниями!
Голос из зала: да, будем работать больше!
Главный тля: надо оптимизировать медицину, уплотнить образование, бюждет надо лучше осваивать!
Голос из зала: да, будем стараться!
Главный тля: надо поднять тарифы, нанять раздуть штаты начальников и посредников, сделать доступнее кредиты.
Голос из зала: да, мы готовы работать круглосуточно!
Сосед "Голоса из зала": А вы где работаете?
Голос из зала: мы могильщики.
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Неизбежно выпинывание маршрутных барыг с транспортного рынка Новокузнецка.......
Перестаньте смотреть дебильное ТВ,где Россия пупу земли и всё у нас хорошо. Смотрите интернет, блог Навального, там говорят правду.
Хотите проезд за 25,а то и более,при зарплате 12-15 тыс.р.-продолжайте верить Путину, Тулееву и всем остальным сказочникам из их шайки. Хотите изменить жизнь, хоть что-то попытаться исправить оставьте подписи за выдвижение в президенты Алексея Навального.
20!8
Перестаньте смотреть дебильное ТВ,где Россия пупу земли и всё у нас хорошо. Смотрите интернет, блог Навального, там говорят правду.
Хотите проезд за 25,а то и более,при зарплате 12-15 тыс.р.-продолжайте верить Путину, Тулееву и всем остальным сказочникам из их шайки. Хотите изменить жизнь, хоть что-то попытаться исправить оставьте подписи за выдвижение в президенты Алексея Навального.
20!8
Давайте все дружно поддержим нашего кандидата Аркадия Укупника,достойного человека и гражданина.
Давайте все дружно поддержим нашего кандидата Аркадия Укупника,достойного человека и гражданина.
Согласно действующему сегодня уставу города с его многочисленными правками и поправками, они нам, горожанам, фактически не подотчётны!