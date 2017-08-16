Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.
Об этом РИА Новости сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.
По предварительным данным, Вера Глаголева страдала онкологическим заболеванием. В конце мая СМИ сообщали, что она проходит курс лечения за границей, передаёт Рен-ТВ.
Глаголева родилась в 1956 году в Москве. После окончания школы дебютировала в картине режиссёра Родиона Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.
Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась ещё в нескольких фильмах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».
Также актриса снималась и у других режиссёров.
В 1990 году она дебютировала как режиссёр фильма «Сломанный свет». В нём же сыграла главную роль. Затем она сняла картины «Заказ», «Чертово колесо». Четвёртая режиссёрская работа Глаголевой — драма «Одна война» ещё до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.
Последней картиной стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.
В 2011 году Вере Глаголевой присвоили звание народной артистки Росс
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