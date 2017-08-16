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В Кемерове на несколько дней полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Ушла из жизни актриса Вера Глаголева

Сегодня 20:40
764
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn.static3.rtr-vesti.ru

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

Об этом РИА Новости сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

По предварительным данным, Вера Глаголева страдала онкологическим заболеванием. В конце мая СМИ сообщали, что она проходит курс лечения за границей, передаёт Рен-ТВ.

Глаголева родилась в 1956 году в Москве. После окончания школы дебютировала в картине режиссёра Родиона Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.

Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась ещё в нескольких фильмах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».

Также актриса снималась и у других режиссёров.

В 1990 году она дебютировала как режиссёр фильма «Сломанный свет». В нём же сыграла главную роль. Затем она сняла картины «Заказ», «Чертово колесо». Четвёртая режиссёрская работа Глаголевой — драма «Одна война» ещё до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

Последней картиной стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Вере Глаголевой присвоили звание народной артистки Росс

Комментарии 10
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Ева
5 0
Земля пухом.
Замечательная актриса. Жаль...
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Свой
8 0
Как жаль.Вместе с такими людьми уходит наше достояние.
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чужой
11 13
Как жаль.Вместе с такими людьми уходит наше достояние.
Ну,давайте ЗАСТРЕЛИМСЯ все вместе..а,у меня МАТЬ умерла от рака..два дня назад..И ,ЧЁ..????????
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Свой
2 7
Ну,давайте ЗАСТРЕЛИМСЯ все вместе..а,у меня МАТЬ умерла от рака..два дня назад..И ,ЧЁ..????????
Стреляйся.Другого не видно.
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чужой
4 1
Стреляйся.Другого не видно.
ЩЕНОК
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GOSHENKA
1 0
Автор этой статьи "Ольга Светлая"??? Слово в слово перепечатано с MAIL,RU!!! ВГ, вам не стыдно???
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аватар
1
0 0
Ну а как же 72 года продолжительность жизни? На.... ли? Обманули?
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*
3 0
Ну,давайте ЗАСТРЕЛИМСЯ все вместе..а,у меня МАТЬ умерла от рака..два дня назад..И ,ЧЁ..????????
Соболезную. Искренне.
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GOSHENKA
7 0
Ну,давайте ЗАСТРЕЛИМСЯ все вместе..а,у меня МАТЬ умерла от рака..два дня назад..И ,ЧЁ..????????
Все с тобой понятно - одно слово "мать" чего стоит. Судя по твоей желчи горевать ты не намерен по этому поводу. Если уж маму свою не уважаешь, что тогда про актрису тебе говорить и доказывать... Упырь!
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аватар
чужой
0 0
Все с тобой понятно - одно слово "мать" чего стоит. Судя по твоей желчи горевать ты не намерен по этому поводу. Если уж маму свою не уважаешь, что тогда про актрису тебе говорить и доказывать... Упырь!
Я,ССУКА не допонял падла.вурдолак хреновый я чё с твоей ССУКОЙ обниматься и целоваться -долден-ПНХ..
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